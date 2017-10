El PP ve escaso el millón de euros para la residencia provincial

El portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, exigió ayer a la presidenta de la institución provincial, Irene García, que aclare las "dudas surgidas" tras el cierre de la residencia de mayores de la ciudad.

El PP aseguró que no se ha reubicado a todos los trabajadores, no se ha firmado el convenio con Asansull para la acogida de los mayores residentes al centro que gestiona esta entidad y que no hay un compromiso presupuestario firme para terminar la nueva residencia.

Loaiza criticó que el compromiso presupuestario para el nuevo edificio no es firme ni suficiente. "Si la obra es de cinco millones, un primer paso, incluyendo sólo un millón para 2018 como ha anunciado la diputada provincial de Igualdad y Bienestar Social es una tomadura de pelo", resaltó. También apuntó que la presidenta de Asansull, María Luisa Escribano, aseguró el pasado 6 de septiembre que se "está pendiente la firma del convenio con la Diputación Provincial de Cádiz y la gestión que se ha llevado a cabo hasta el momento sin respaldo público alguno".

El portavoz del PP explicó que preguntó en el Pleno provincial del pasado 20 de septiembre, sin obtener respuesta. "No han querido decir nada y necesitamos saber si, tal y como señala Escribano, el servicio a los mayores se está prestando en precario", dijo el representante popular.