El PP pedirá a la Junta un refuerzo extra para la plantilla linense

El Partido Popular llevará de nuevo la situación del hospital de La Línea y la continua falta de personal sanitario que arrastra el centro al Parlamento de Andalucía. La parlamentaria popular Ana Mestre anunció ayer que su grupo presentará una nueva iniciativa en la que reclamará a la Junta de Andalucía un refuerzo extra para la plantilla del hospital. Una medida que Mestre defendió como una "discriminación positiva" en favor del hospital de La Línea ante la delicada situación que atraviesa el mismo.

Mestre mantuvo una reunión con colectivos sanitarios locales -que recientemente presentaron 9.000 firmas sobre la falta de personal en el hospital- para perfilar la iniciativa en la que estuvo acompañada por el concejal Nacho Macías y por el también parlamentario Jacinto Muñoz.

"Se trata de una iniciativa a favor del mantenimiento de las especialidades médicas y no sobre el desmantelamiento que la Junta está protagonizando desde hace bastantes años. Faltan pediatras pero también hay una crisis de personal en urología. No podemos seguir conociendo este tipo de noticias y no hacer nada. Salud no quiere dar un paso al frente y huye", dijo la parlamentaria andaluza.