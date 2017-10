El PP pide a Franco que rectifique por un comentario contra Olivero

La relación entre el alcalde, Juan Franco, y el PP de La Línea, se sigue tensando por momento. Ayer los populares pidieron al primer edil, con cuyo partido gobiernan en la ciudad, que rectifique por un comentario en Facebook contra la también popular Inmaculada Olivero, ex edil en La Línea y ahora concejala en Tarifa.

El alcalde publicó en Facebook una fotografía de la puesta en marcha del nuevo hospital y Olivero le reprochó que lo hiciera. "Que vergüenza que el alcalde diga que por fin se ha abierto el hospital, ojo, sin licencia, cuando tan solo hay una sala de rehabilitación y unas cuantas consultas. No hay camas, ni habitaciones equipadas, ni urgencias, ni quirófanos, ni cocinas... O sea que si alguien se pone crítico en una consulta tiene venir una ambulancia para un traslado. Impresionante la entrega política indignante pero los ciudadanos nos somos tontos", comentó la popular.

El alcalde, sin mencionarla, puso un comentario en su perfil. "Vergüenza, lo que se dice vergüenza, es arrastrarse por el suelo miserablemente para que te den un puesto en una lista electoral en el pueblo de al lado para salir elegido concejal, y así poder tener tu carguito en la Diputación. Y seguir chupando hasta el final. Que asco de políticos profesionales. Y encima dando lecciones de moralidad, cuando contribuyó activamente en conseguir la ruina que tenemos ahora. En fin, que estoy seguro que los que no tienen valor para decir estas cosas a la cara utilizan a individuas como esta", indicó.

Olivero respondió: "Yo nunca me he arrastrado por ningún suelo, he trabajado mucho por La Línea. Pero ya estás dando la cara insultando de esta forma tan burda. Hay un dicho, cuando no se tienen argumentos serios y de peso se recurre a los insultos personales. Nunca lo pensé de ti pero has perdido los papeles alcalde".

El PP también reacción en Facebook. "Esta no es la manera de actuar de un alcalde ni la mejor forma para expresar su opinión y desde el Partido Popular de La Linea le pedimos una rectificación pública en la misma red social donde hizo sus declaraciones". Los populares reslaltaron que sus manifestaciones causaron malestar que entre sus afiliados y simpatizantes.