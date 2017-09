El PA pide "unidad de acción" e IU solicita a Franco que rompa el pacto con el PP

La falta de medidas concretas para La Línea ante la entrada en vigor del Brexit tras la visita a la comarca del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aún colea en la ciudad. El concejal del Partido Andalucista, Ángel Villar, pide "unidad de acción" por parte de todos los partidos con representación municipal, mientras que Izquierda Unida afirma que el alcalde, Juan Franco "no tiene credibilidad ninguna si todavía mantiene el pacto de gobierno con el PP".

Villar entiende que "no es el momento de alentar la ruptura del pacto municipal de La Línea 100x100 y el Partido Popular" y sí "de mostrar voluntad y capacidad para conseguir un gobierno de concentración".

"Los linenses necesitan y se merecen la unidad de acción de todas las organizaciones políticas de nuestra ciudad para que las administraciones central, autonómica, provincial y comarcal nos escuchen y satisfagan las históricas reivindicaciones que nuestro pueblo viene exigiendo, prácticamente desde su nacimiento, demandas sin respuestas, que con la sombra del Brexit, han terminado por colocar a nuestra ciudad en una situación límite", sostiene el andalucista.

IU, por su parte, insta a Juan Franco a que "rompa de una vez el pacto que mantiene con el PP; este pacto que tiene bien atado Landaluce desde Algeciras".

La formación también pide al alcalde a que convoque "a toda la ciudadanía linense, a todos los partidos, asociaciones de vecinos, a la Mesa de Trabajo, a los comerciantes y hosteleros a salir a la calle y exigir de una vez la singularidad de La Línea". No obstante Izquierda Unida afirma que el regidor "no romperá dicho pacto". "Sabemos que la rabieta que demuestra estos días no es más que otro acto de su teatro", sostiene el partido.