Nakera Romi concluye con una fiesta su campamento de verano

La Asociación de Mujeres Gitanas Nakera Romi clausuró esta semana el XXI campamento de de verano Nakera con una velada en un restaurante de comida rápida de La Línea, donde más de treinta niños y sus familias pudieron "recibir la mejor de las atenciones por parte del personal".

El campamento es una iniciativa mantenida por la voluntad de sus socias, en el que se realizan variadas actividades, como refuerzo educativo, historia y cultura gitana, inglés y taller de relajación. Las responsables del campamento destacaron en una nota de prensa muchas de las actividades alternativas desarrolladas como las visitas al centro de la ciudad, fiesta del agua, día de playa, la campaña de limpieza y elviernes de coronación.

Dos familias derivadas de Asuntos Sociales del Ayuntamiento con tres niños participaron en el campamento, realizando un seguimiento semanal con el equipo de menores de Asuntos Sociales.

Las responsables del campamento agradecieron la colaboración de personas que con "su dedicación y profesionalidad han dedicado su experiencia y saber en beneficio de estos niños y niñas", así como el apoyo de Fakali, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, que desde 2008 viene desarrollando programas con las mujeres gitanas en la ciudad. También agradecieron el regalo de dos ventiladores tras la colaboración desisteresada por parte de Juan Lozano.

En la nota, las representantes de la asociación también agradecieron su labor "a dos personas que siendo este su primer campamento han colaborado intensamente para el buen desarrollo del mismo". Se trata de Jose Luis Fernández Heredia, responsable y coordinador de la actividad, y Javier García, asesor de la asociación.

La asociación Nakera Romi lamentó no haber podido realizar este año la fiesta de la espuma, ya que "muchas personas han trabajado por una actividad que por circunstancias este año no se ha podido realizar por causas ajenas a ambas partes no se ha podido desarrollar pero desde aquí nuestro agradecimiento por tantos años de colaboración".

La asociación finalizó quejándose de "no disponder de los recursos necesarios para mejorar las deficiencias del entorno". Alegaron trabajar en ZNTS (Zona con Necesidades de Transformación Social) "aunque para algunas administraciones no contamos con esta calificación"y demandaron a las autoridades una explicación sobre esta clasificación.