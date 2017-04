Miguel Ángel Prieto no descarta encabezar un partido localista

Miguel Ángel Prieto, que fuera teniente de alcalde con el PP entre 1995 y 1999 y alcaldable del PA en las municipales del 2007, no descarta presentar una candidatura bajo un partido político de carácter localista para las próximas elecciones. El también ex presidente de la sociedad federada de caza El águila real, que echó el cierre hace unos meses, lanzó esta idea en su perfil de Facebook, donde expresa sus inquietudes, y confirmó a este diario que aún está barajando esta posibilidad.

"Tengo muchas inquietudes y no descarto de presentarme de nuevo en política. Aún no lo he hablado con nadie. Tengo muchas inquietudes porque veo que la ciudad no está bien. Me siento triste porque no tenemos seguridad ciudadana por el conflicto con la Policía Local, con los problemas que han surgido con la residencia de la Diputación y viendo lo que nos viene con el Brexit. Todo esto me crea inquietudes porque soy de La Línea y mi familia Uceda está implantada aquí desde el año 1890 y me preocupa mucho mi pueblo".

Prieto señala que baraja dos opciones. "Una sería crear un movimiento social que yo encabezaría. Pienso que hay movimientos sociales que deberían renovarse o cambiar a sus líderes. Y también está la posibilidad de volver a la política activa en las próximas elecciones municipales porque creo que tenemos un tren muy importante como el Brexit, que yo lo veo más como una oportunidad que como un problema. Me parece que es momento de hacer lo mismo que se hizo en mi época de teniente de alcalde con Fernández Pons entre 1995 y 1999, es el momento de que la clase política se una y vaya de la mano ante las administraciones para buscar un estatuto especial para La Línea porque el 90% de los trabajadores son o residen aquí".

El ex concejal popular entiende que el proyecto para sacar adelante la ciudad debe partir de un proyecto localista "con el amparo y con la ayuda de las distintas administraciones" y lanza una puya a Juan Franco, que también encabeza un proyecto como el que Prieto pretende. "Creo que el alcalde está perdiendo una oportunidad histórica. Una cosa es prometer, pero lo que más me duele es que en circunstancias como la de ahora el alcalde debería salir más a la palestra y tender la mano a los distintos partidos, sobre todo teniendo como socio de gobierno al PP y a Nacho Macías. Además La Línea 100x100 es socio en la Mancomunidad y creo que debería pedirle que ayude y que intente buscar reuniones con las administraciones públicas para formar parte del futuro del Brexit. Tenemos a 10.000 trabajadores que cruzan la frontera todos los días. Y la economía de Gibraltar repercute en la comarca. Picardo debería enfadarse con los ingleses, que son los que han dejado a Gibraltar fuera de Europa. Y entiendo que se pueda enfadar con el Gobierno español, que todavía no ha dado ningún paso".

Por el momento Prieto no ha tomado ninguna decisión, aunque sostiene que muchos amigos ya se han ofrecido para formar parte de ese movimiento. Prieto fue teniente de alcalde del PP entre 1995 y 1999, con José Antonio Fernández Pons como regidor. Ostentó las delegaciones de Juventud, Deportes, Vivienda Social, Comercio, Mercados y Consumo. Dejó las filas populares cuando el partido alcanzó un pacto con el GIL, y en 2007 se presentó a las elecciones como cabeza de lista del Partido Andalucista, que se quedó a unos 50 votos de obtener un concejal. Se confiesa andalucista de pensamientos e ideales, pero entiende que ahora mismo La Línea necesita "un partido que luche por nuestro pueblo sin ninguna bandera y sin que esté detrás de ningún partido político".