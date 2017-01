Mar del Sur reconoce a Salvador Pagán como socio excepcional

Salvador Pagán fue nombrado ayer socio de honor de Mar del Sur, de la que es miembro desde sus inicios. La entidad, que se creó en 1992 con el objetivo de fomentar las relaciones sociales, culturales y humanas entre vecinos de ambos lados de la Verja, celebró ayer un entrañable acto en el edificio del Istmo al que acudieron, entre otros cargos públicos, el alcalde de La Línea, Juan Franco; el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino; el delegado territorial de Educación, Juan Luis Belizón; o el presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández.

Con este homenaje Mar del Sur destaca el "trabajo incansable" que el exalcalde de La Línea, actual director del IES Antonio Machado y presidente nacional de Escuelas Asociadas de Unesco ha desarrollado durante los últimos años por la asociación.

Pagán mostró su agradecimiento por este acto tanto a los asistentes al acto como a todos los que han participado en su organización y destacó la labor que desempeña la entidad. "Fe una pena que Mar del Sur naciera tan tarde. Si en mi época hubiera existido esta asociación, hubiese sido un elemento muy valioso en el marco de las relaciones que existían entre Reino Unido, España y los representantes del Gobierno de Gibraltar. Cuando nació la asociación Ana León y Paul Lavin (presidenta y vicepresidente, respectivamente) me plantearon la posibilidad de participar y, como no podía ser menos, me asocié a la entidad. A través de Mar del Sur, son los ciudadanos de las poblaciones de uno y otro lado de la Verja los que se unen para realizar actividades. Es algo que no sucede en otro sitio y que merece la pena potenciar", explicó el homenajeado.

La entidad recordó que Pagán fue importante en la realización del programa Los jóvenes quieren saber, que se mantuvo durante varios años, y en la organización de viajes con jóvenes alumnos a Sevilla, Madrid y Londres. "Por ello es merecidísimo que en esta temporada tan significante para nosotros como es la vigésimo quinta, nuestro socio excepcional, por la parte española de la asociación, sea Salvador Jorge Pagán".

Al nuevo socio de honor le acompañaron en el acto, además, Rufina Moreno, hasta hace poco presidenta de las Escuelas Asociadas la Unesco; Fernando Aragón, director del colegio Pablo Picasso; Loreto Gómez, vicedirectora del Antonio Machado; y Peter Montegriffo y Stephen Cumming, en representación de los socios gibraltareños. Joaquina Cañadas, Manolo Báez, Julia Jiménez y Levi Attias se encargaron de amenizar el acto.