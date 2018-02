Malestar en La Línea por un nuevo comentario despectivo hacia la ciudad

Los empresarios de La Línea y el alcalde de la ciudad, Juan Franco, han mostrado en las últimas horas su malestar con el comentario de uno de los colaboradores del programa de televisión Espejo Público (Antena 3). Albert Castillón aseguró en este programa que en La Línea los comercios no aceptan tarjetas bancarias, dando a entender un uso masivo de dinero negro en la ciudad.

El alcalde solicitará una rectificación formal al programa el próximo lunes por entender que se trata de un ataque gratuito a la ciudad. "Es cierto que tenemos un grave problema con el narcotráfico. Nunca lo he negado y es una lacra que hay que erradicar. Pero de ahí a insinuar que gran parte de nuestros hosteleros y comerciantes colaboran con este sistema mediante la práctica de no cobrar con tarjeta, me parece muy grave y máxime haciéndolo en un medio como en el que lo ha hecho. El mismo lunes se remitirá un escrito desde el Ayuntamiento quejándonos a la dirección del programa y exigiendo una rectificación pública, ya que entendemos que esa afirmación es gratuita, totalmente falsa y va contra la imagen de nuestra pequeña y mediana empresa", ha anunciado el regidor linense.