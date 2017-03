Macías aboga por el consenso para hacer "una Andalucía mejor"

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de La Línea, Nacho Macías, defendió la necesidad de que el 28 de febrero sea un día de reflexión y reivindicación y de que en torno a la celebración del Día de Andalucía se fomente "una cultura del pacto y del diálogo que se constituya en la base sólida de los mejores cimientos de una Andalucía mejor". Esa fue la línea principal del discurso institucional que el edil popular ofició en el pleno extraordinario para conmemorar el 37º aniversario del Día de Andalucía.

"Hoy se hace necesario propiciar, entre todos, una cultura del pacto y del diálogo que se constituya en la base sólida de los mejores cimientos de una Andalucía mejor desplegando con la máxima eficacia lo contenido en el estatuto de autonomía vigente. Y hoy, también, es necesario que como en 1980 se apueste de manera nítida por Andalucía, creer que somos capaces de afrontar con éxito los retos que tenemos por delante. Todos debemos sacar de la contienda política la conmemoración del Día de Andalucía", recalcó Macías.

Es necesario que, como en 1980, se apueste de manera nítida por el pueblo andaluz"

"Ni este, ni cualquier otro símbolo que representa y pertenecen a todos los andaluces debe ser utilizado como herramienta electoral y de confrontación. Debemos llegar entre todos a la consecución de los grandes retos a los que se enfrenta nuestra comunidad autónoma, como son la creación de empleo estable y de calidad, un sistema educativo de excelencia, una sanidad digna y moderna", continuó el popular durante su intervención.

"El desempleo es sin duda uno de los problemas que más preocupan a los andaluces, a trabajadores, sindicatos y responsables públicos. Más que nunca es necesario un pacto global, y no sólo autonómico, por la creación de empresas que generen puestos de trabajo. Es necesaria una cultura de empresa, con instrumentos de formación, de investigación y desarrollo para que la industria y el comercio alcancen las cotas suficientes para la generación de puestos de trabajo".

"Andalucía necesita hoy más que nunca de sus trabajadores y de sus empresarios, de los artistas y de los intelectuales, y de sus políticos honrados y del compromiso solidario de sus ciudadanos. No hay nada que los andaluces no podamos superar, ni hay meta a la que no seamos capaces de llegar. No son tiempos ni de pasividad, ni de resignación. Estos tiempos exigen grandes dosis de entusiasmo. Exigen compromiso. Y exigen solidaridad. Y todos ellos son atributos inherentes a los andaluces: entusiasmo, compromiso y solidaridad", repasó el popular en su discurso.

Posteriormente Nacho Macías hizo un repaso por los pueblos que han habitado el territorio que actualmente ocupa Andalucía, desde los tartessos a Al Andalus, y destacó que de los andaluces que usan la cultura "como forma de llegar a ser, de haber sido y de ir siendo, como la misma vida, en constante desarrollo".

"Los hombres y mujeres de Andalucía, de todas las edades, representan el principal activo de una región que sigue necesitando del concurso y el aliento de todos, porque todos somos responsables de su presente y de su futuro. El gran potencial de esta tierra es su capital humano", abundó el representante popular, que destacó la "robusta y sólida identidad" del pueblo andaluz.

Nacho Macías también resaltó la unidad de Andalucía con el resto de España. "Los andaluces siempre nos hemos reconocido como españoles, compartiendo un mismo proyecto común, basado en los valores de la justicia, la libertad y la seguridad, valores consagrados en la constitución de 1978. Y lejos de los aquellos movimientos y corrientes de opinión que cuestionan la estructura territorial del estado español, los andaluces siempre nos hemos caracterizado por nuestro papel integrador. Un papel que hemos sabido desempeñar a lo largo de estos años de autogobierno, un largo y complejo proceso que entre todos, sin distinción, hemos construido".

El portavoz popular destacó que esa unidad se ha mantenido a pesar "de las legítimas diferencias políticas o ideológicas existentes en nuestra comunidad; hemos sabido mantener la cohesión social y unas cotas de unidad y lealtad a la Constitución Española que han sido siempre una referencia y un modelo para el conjunto del Estado".