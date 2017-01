"Llevo un trocito de La Línea a Austria"

La particular forma de hablar en La Línea y Gibraltar vuelve a ser objeto de un estudio universitario. La joven linense Estefanía Aragón ha escogido un tema tan campogibraltareño como el habla yanita y su influencia en los jóvenes de La Línea para elaborar un trabajo sobre el multilingüismo que será evaluado por profesores de la Universidad Karl-Franzens de la localidad austríaca de Gatz.

Aragón forma parte de la amplia comunidad de estudiantes Erasmus que cada año se aleja de su hogar o de su ciudad de adopción para integrarse en la cultura de otro país. "En mi caso, con este trabajo llevo un trocito de La Línea y Gibraltar a Austria. Porque cuando sales de tu país y de tu entorno es cuando, en muchas ocasiones, percibes la importancia de tus raíces y de la cultura sobre la que se asientan", explica la joven, que cursa el tercer año del doble grado en Traducción e Interpretación (en inglés y alemán) y Humanidades por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Desde septiembre reside en la localidad situada al sur del país, a dos horas y media de Viena, y que aún con unos 270.000 habitantes atesora una importante tradición y vida universitaria. "Graz no es un destino común, dado que muchos de mis compañeros han pedido irse a Alemania, pero a mí me daba más respeto. Austria me parece un país con encanto y, además del alemán, aquí se hablan multitud de dialectos y con acentos muy particulares", destaca la joven.

Su trabajo universitario para la asignatura de Multilingüismo pretende demostrar que los jóvenes de La Línea que no guardan contacto diario con Gibraltar, bien sea por vínculos familiares, sentimentales o laborales, conocen menos palabras del yanito que quienes se encuentran en la situación opuesta.

"Partamos además de que el yanito no es spanglish. No es una mera mezcla de palabras, sino que supone un vocabulario nuevo a partir de derivaciones de palabras inglesas. Sólo se conoce en el Campo de Gibraltar y me pareció un fenómeno curioso para llevar a tantos kilómetros de La Línea", destaca la joven, quien recuerda que palabras como quequi (plum cake) o chuar (escoger, derivado de to choose) se han utilizado durante años aunque ahora hayan perdido fuerza.

Para recabar datos con los que sustentar sus hipótesis, Estefanía ha puesto en marcha una encuesta online que ya ha recibido más de 400 respuestas tras ser difundida a través de las redes sociales. En ella consulta a los usuarios si posen vínculos con Gibraltar y a continuación pide que se traduzcan una serie de quince términos yanitos como mebli (canicas) o apoimen (cita, derivado de appointment).

"Mi intención también es confrontar los resultados y mis conclusiones con las que trazó en su momento el experto David Levey. En mi caso, pretendo sustentar que los jóvenes que pierden el contacto con Gibraltar debilitan su grado de conocimiento del yanito. Y, además, también busco demostrar que sólo una persona con altos conocimientos del andaluz y del inglés es capaz de identificar y conocer el yanito", comenta. Los datos serán tabulados para elaborar una serie de estadísticas y otros materiales que serán entregados en febrero con el convencimiento de que encuentren una buena acogida por lo particular de la temática.

El habla de La Línea y Gibraltar también fue abordado por otra estudiante universitaria linense, María Ortega, como trabajo fin de grado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. "En mi caso es interesante. Al principio lo planteé como un trabajo pequeño para una asignatura, pero al investigar y buscar bibliografía he percibido que se trata de un asunto que tiene riqueza y recorrido. No descarto abordarlo para mi trabajo fin de grado si fuera posible y si el tema se ajusta a lo que requiere la universidad, puesto que me siento muy identificada", apunta Aragón.

Con temperaturas bajo cero y una ubicación privilegiada para recorrer el centro de Europa, Estefanía resalta que Graz es un paraíso para el estudio de las lenguas. "Es una zona con acentos, así que si se aprende aquí el alemán, un hablante neutro resulta más sencillo de comprender. Para mí, esta ciudad que me va a acoger hasta junio ha sido todo un descubrimiento", reconoce.

El enlace a la encuesta se encuentra en la versión de esta noticia en www.europasur.com