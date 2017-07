La Línea reivindica planes de choque y unidad para reconducir su situación

El concejal del PP Jaime Chacón se mostró reivindicativo en el discurso institucional que ofició ayer con motivo del 147 aniversario de la constitución de La Línea como municipio independiente de San Roque. El edil indicó que es una ciudad joven, a la que le cuesta cambiar porque "el ser humano por sistema hace lo que vio de sus padres", lamentó que "la colonia que da tanto trabajo y les produce tantos beneficios no nos deja crecer" y rechazó las ayudas económicas en formas de "paguita" para solicitar desde las administraciones que pongan en marcha en la ciudad planes de empleo o a fiscalidad especial, y que, sobre todo, "pongan las cosas difíciles para el contrabando". Además pidió unidad para pedir todas estas medidas ante las distintas instituciones.

La sesión institucional tuvo lugar en un salón de plenos, al que asistieron representantes de la sociedad linense, además de la reina y las damas de la Feria. Excusaron su asistencia los ediles Nacho Macías, Mario Fernández y Aurora Camacho en una jornada en la que también fueron izadas las banderas a las puertas de la Casa Consistorial, ya que desde su puesta en marcha como sede municipal carecías de ellas.

Chacón recordó que desde el 20 de julio de 1870 "la historia se repite con problemas muy parecidos" y explicó que en 1894 un Real decreto del ministerio de Hacienda ya hablaba del contrabando y del fraude que se producía al amparo de la frontera con Gibraltar. "El Real decreto decía que el espectáculo que ofrece la Aduana de La Línea a todas horas del día es tristísimo".

"Leyendo esto la cosa ha cambiado poco después de 123 años; la situación a día de hoy sigue siendo muy similar. Los artículos que pasaban por la aduana linense eran, sobre todo, conservas, alimentación, dulces, petróleo, bujías, jabones y abanicos, tal y como indica el decreto", comparó el edil popular.

"Permítanme que les cuente una historia de mi niñez que un tío abuelo me contaba. Tenía perros adiestrados que hacían el recorrido desde La Línea a San Roque cargados de tabaco, y una burra, que cuando el animal veía una persona con un tricornio de lejos, se tumbaba. Eran momentos difíciles, en los que la picaresca y la necesidad se abrían paso. Pero ¿por qué esta ciudad después de tantos años sigue así? Desde que tengo uso de razón estamos quejándonos de más o menos lo mismo, inseguridad, paro, pobreza, economía sumergida, marginación. ¿Y qué hicieron nuestros gobernantes cuando nos escuchaban? A veces venía algún dinero, montaron una ciudad deportiva que apenas podemos mantener, un polígono industrial sin criterios técnicos, sin estudios de mercado y que emplearon a un puñado de linenses para mandarlos al paro al poco tiempo", destacó Jaime Chacón.

El popular hizo un repaso por las cosas buenas que tiene La Línea pero también hizo referencia al vecino. "La ubicación de la ciudad es idílica geográficamente, sus agradables vientos nos hacen una de las pocas ciudades del sur donde en verano tenemos que taparnos por las noches; no hay cuestas y los paseos son el mejor remedio contra el estrés. Los ingleses también lo vieron y decidieron quedarse, y esa cercanía, esa frontera que tanta hambre quitó en la posguerra española, esa colonia que da tanto trabajo y les produce tantos beneficios, parece como una losa que no nos deja desarrollarnos. La colonia económicamente cada año supera al otro y sin embargo nosotros no evolucionamos al mismo ritmo".

"La Línea sin Gibraltar posiblemente tendría menos habitantes, pero estoy convencido que con los pocos habitantes que tuviese ese istmo sería una ciudad con más riqueza, menos paro y posiblemente seríamos un referente turístico de primer orden, pero eso es soñar. Y ahora nos toca lidiar la realidad, que es que ocupamos los índices de paro más altos España; catalogada como una ciudad pobre a pesar de todas la ayudas", continuó el concejal, que a renglón seguido reivindicó otro tipo de ayudas para la ciudad.

"Los que mandan ayudas no entienden esta ciudad, no entienden sus orígenes o nadie se los ha dicho. Esa famosa paguita está pensada para gente sin recursos y para ayudar a sobrevivir a impedidos o ancianos. En muchos casos esta subvención mal adjudicada anula la capacidad emprendedora de las personas, convirtiéndonos en una sociedad subvencionada, cada vez más empobrecida. Gente que posiblemente con una formación adecuada y otro tipo de ayudas podría convertirse en empresario, o tener un empleo digno y no en personas dependientes de un estado y en una sociedad en la que por lo general no se sienten parte de ella".

Por este motivo Chacón pidió a las administraciones que "reconduzcan la situación". "No nos vengan con 400 euros, no nos regalen nada, vengan con planes de empleo, fiscalidad especial, cursos prácticos de verdad, convenios con empresas, y sobre todo pongan las cosas difíciles para el contrabando; es una ciudad donde es casi imposible evitarlo, pero si lo dejamos tan fácil, no trabajará ningún joven, no estudiarán; eliminen las mafias, hagan leyes específicas para eliminar esta lacra que poco a poco nos gana terreno".

"Se han puesto medidas, pero la gente no cambia de un día para otro. Ese dinero ilícito, al final trae, pobreza al resto. No lo queremos, queremos negocio, riqueza, empresas y buenos profesionales. La Línea, por su situación geográfica, necesita esa ayuda", reivindicó el concejal popular, que también pidió disculpas como miembro del equipo de gobierno por las "trabas burocráticas" que se ponen desde el municipio "por la falta de empleados municipales en muchas áreas".

Jaime Chacón también se refirió al Brexit, y en este asunto pidió la unidad de todos ante la incertidumbre. "Nuestra obligación es estar preparados, no esperar a que lleguen los malos tiempos. No podemos esperar a otro año 1969 sin hacer nada. Empujemos todos hacia el mismo lado, oposición y equipo de gobierno. Demostremos seriedad en nuestros actos, en nuestras peticiones al gobierno del Estado y de la Junta, hablemos más, solucionemos problemas y no creemos más; podemos hacerlo porque a pesar de todo lo hablado esta ciudad y sus habitantes siguen mereciendo la pena".

El concejal finalizó su discurso, antes de recordar a los policías locales fallecidos Víctor Sánchez y Salvador Fernández, ensalzando las cosas buenas que tiene La Línea. "Tenemos mucho que enseñar", indicó Chacón antes de enumerar un largo listado de comercios y restaurantes históricos, personas destacadas en distintos ámbitos y la potencialidad de la ciudad como destino turístico.

El acto terminó con la interpretación del himno de La Línea, Española y gaditana, por parte de los asistentes.