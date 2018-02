La Línea paga con tarjeta

Tras una semana especialmente dura y complicada para la imagen de la ciudad de La Línea, un comentario del tertuliano Albert Castillón en el programa Espejo Público de Antena 3 fue la gota que colmó el vaso. Castillón aseguró que en la ciudad -y también en Sanlúcar de Barrameda- los negocios evitan cobrar con tarjeta bancaria alegando una avería en el datáfono "con un cartel que del tiempo que lleva puesto está arrugado". Una afirmación con la que dejó entrever un supuesto uso masivo del dinero negro en la ciudad.

Recibido con risas en la mesa del programa matutino y sin nadie que pudiera dar la réplica, los comerciantes y hosteleros de La Línea han pasado este fin de semana a la ciberacción. Numerosos negocios han difundido durante este fin de semana imágenes de sus datáfonos en perfecto estado de revista a través de sus perfiles en las redes sociales. En algunos casos, acompañados por la etiqueta #orgullolinense.

Peluquerías, tiendas de moda, cafeterías e incluso restaurantes de comida a domicilio se han reivindicado como negocios honestos tirando de ironía. "No hagas caso de todo lo que sale en televisión", coinciden varios de los negocios.

"Si lo que insinuaba el colaborador de Espejo Público es que en La Línea sólo existe dinero negro, le digo que se equivoca y mucho. La gran mayoría de los negocios locales disponemos de datáfono y hasta lo usamos. Puede que sea porque en La Línea hay muchos, pero que muchos trabajadores, que pagamos impuestos, tenemos cuentas en los bancos a través de las cuales pagamos hipotecas, luz o agua. Ya está bien de ensuciar nuestra imagen. Ya está bien de comentarios falsos y de que para el resto de España seamos sólo la cuna del narcotráfico, porque La Línea es mucho más que eso", destaca en su perfil una boutique.

"Tenemos datáfono desde hace más de cuarenta años a disposición de nuestros clientes", apostilla otro negocio con una foto del aparato, del mismo modelo que el que aparece sobre la barra de un céntrico bar de la ciudad.

En otros casos, algunos negocios tiran de retranca. Es el caso de una barbería, cuyo propietario se pregunta irónicamente cómo funciona el aparato mientras que en otros negocios el tono es bastante más directo y piden a Castrillón que no venga a la ciudad.

El alcalde de la ciudad, Juan Franco, solicitará una rectificación formal al programa hoy lunes a través de un escrito por entender que se trató de un ataque gratuito a la ciudad. "Es cierto que tenemos un grave problema con el narcotráfico. Nunca lo he negado y es una lacra que hay que erradicar. Pero de ahí a insinuar que gran parte de nuestros hosteleros y comerciantes colaboran con este sistema mediante la práctica de no cobrar con tarjeta, me parece muy grave y máxime haciéndolo en un medio como en el que lo ha hecho. Se remitirá un escrito desde el Ayuntamiento quejándonos a la dirección del programa y exigiendo una rectificación pública, ya que entendemos que esa afirmación es gratuita, totalmente falsa y va contra la imagen de nuestra pequeña y mediana empresa", anunció el regidor linense.

No se descarta que alguna de las agrupaciones locales del Carnaval linense estén preparando una copla para cantar a pleno pulmón que en La Línea se acepta el dinero de plástico.