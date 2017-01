La Línea 100x100 insiste en que votó en contra de las subidas del agua

La Línea 100x100 insistió ayer en que la formación independiente linense fue el único partido que en el pleno de Mancomunidad del pasado 12 de diciembre votó en contra de la segunda subida en apenas medio año del suministro de agua en La Línea. La formación replicó así a Izquierda Unida, que acusó al alcalde de pasividad a la hora de afrontar el asunto. "También se les olvida que fue su grupo político, Izquierda Unida, uno de los que votó a favor de dicha subida y que con su apoyo se hizo efectiva", comentaron.

"Ahora dicen desde IU La Línea que se desvinculan de la votación. No se puede ser más hipócrita, no debieron desvincularse cobardemente, sino todo lo contrario, debieron alzar la voz y no agachar la cabeza", afearon.