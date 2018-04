La Línea se suma a una iniciativa ciudadana para limpiar la ciudad

Por una ciudad más limpia y habitable. Varios colectivos sociales de la ciudad se han organizado para participar en la próxima edición del Día Mundial de la Limpieza, una iniciativa promovida a escala global por la plataforma Let's do it y que se celebrará el próximo 15 de septiembre.

En esa jornada, tal y como prevé la organización, los participantes voluntarios se reunirán para limpiar su entorno más cercano; en este caso la propia ciudad linense, con el objetivo de recoger la máxima cantidad de basura y desperdicios posibles de los espacios públicos.

Let's do it! es el nombre del movimiento mundial dirigido por ciudadanos que comenzó en Estonia en 2008, cuando 50.000 personas se unieron para limpiar todo el país en apenas cinco horas. El 4% de la población estonia recogió 10.000 toneladas de residuos, lo que en circunstancias normales hubiera llevado a los recursos púbicos del país tres años. Desde entonces, el modelo de Let's do it: un país en un día se ha extendido por todo el mundo.

En La Línea, la iniciativa y organización parte de Ecolocaliza junto con Verdemar-Ecologistas en acción y Los Locos del Parque, con la colaboración de entidades como el Laboratorio Urbano de la Bicicleta, la Asociación de Esclerosis Múltiple o los scouts de Ítaca.

La limpieza está abierta a cualquier entidad, asociación, club o ciudadano que quiera unirse a la colaboración. Está previsto que esta jornada se desarrolle en ciudades de todo el mundo, a lo largo de 150 países, para enfrentarse al problema mundial de la basura con la recogida de todos los desechos que sean posibles en ciudades, playas o ríos.

"Let's do it tiene tres objetivos: la limpieza del planeta, generar un movimiento mundial y favorecer la colaboración local. Además de concienciar e implantar un cambio verdadero para lograr un planeta limpio y saludable", reseña la organización, que anima a los ciudadanos a ser los responsables de una acción global positiva.

Si desea colaborar, inscribirse o promover la adhesión de un colectivo, puede escribir a: info@ecolocaliza.com