La Línea en imágenes

En el segundo tomo de la Enciclopedia de La Línea de la Concepción hemos pretendido hacer un recorrido visual por las distintas facetas y personajes del municipio a través de una serie de fotografías, documentos y recuerdos, que transporten al lector a las distintas épocas de La Línea. Por supuesto, se nos han quedado muchas imágenes en el tintero, porque no sería posible incluir en un volumen toda la historia de una ciudad, a pesar de que este pueblo sólo llevaba en el momento de la publicación de la enciclopedia 140 años de vida propia (1870-2010).

El problema esencial era cómo catalogar el gran número de fotografías. Al final nos decidimos por agruparlas por tema y colocarlas por orden alfabético de su contenido. Así, el primer capítulo se refiere a la Aduana, y el último, a Zapateros y otros comerciantes en la vía pública. Dentro de cada tema, las fotografías van colocadas por orden cronológico, así las primeras son las más antiguas y las últimas, las más modernas. Además, lleva al final una sección titulada Fotografías recientes de La Línea en color.

Cada apartado lleva un número indeterminado de imágenes. El que más tiene es el concerniente a Calles de La Línea. Al principio de cada tema se incluye una somera explicación del contenido del mismo. Hay artículos para todos los gustos. Existen fotos de calles, plazas, playas, monumentos, edificios, avenidas y carreteras, transportes, bares y restaurantes, comercios, fábricas e industrias, vistas de La Línea, de Gibraltar, etc., así como otros que hacen referencias a personas: Personajes célebres, Visitantes ilustres, Artistas, Personajes populares… Por desgracia, también incluimos el capítulo de Inundaciones, Tragedias, y uno más de Documentos, que va desde un simple programa de una función de cine hasta certificados y acreditaciones, como el Pase de visitas a Gibraltar o la cartilla de asistencia sanitaria para los trabajadores españoles en Gibraltar.

Otros temas incluidos son: Vendedores ambulantes, Cines y teatros de La Línea, Cruz Roja, Búnkers, Barracas y chabolas, Cuartel Ballesteros, Enseñanza, Orquestas, bandas y grupos musicales... y así hasta 57 temas distintos que componen el Tomo II de la Enciclopedia de La Línea de la Concepción.

Aduana

En sus principios como ciudad independiente, la Aduana de La Línea era un simple puesto fronterizo con policías ingleses que vigilaban el tránsito de personas y mercancías. Era un puesto de tercera clase. Más tarde, se construyó un edificio al final de la Plaza de la Constitución, que luego fue reemplazado por el inmueble que todos conocemos y que estaba situado entre lo que hoy ocupa la fuente de la Plaza de la Constitución y el antiguo edificio de Sanidad (luego Conservatorio y actualmente Hacienda municipal). El 8 de junio de 1969 es cerrada la frontera y en 1971, comenzaron las tareas de demolición de la Aduana. He aquí algunas fotos de esta evolución.

Bares, ventas y casas de comida

En este capítulo, en el libro aparecen 42 fotografías. Puden verse los bares Correo y Los Caracoles, cafeterías como Igloo y Modelo, algunos restaurantes como La Chiclanera y El Sardiner, la Venta La Gloria y Casa Dolores.

Casinos y clubes

En este capítulo mostramos los escudos y fachadas de casinos y clubes linenses (Real Balompédica Linense, Recreativo Linense, Club Deportivo Museo, antigua sede de la Unión Deportiva, la fachada del Círculo Mercantil y la sede actual del Club Marítimo Linense). En el libro están insertadas algunas más.

Cines y teatros

La Línea llegó a tener funcionando un total de 13 cines y teatros: Imperial Cinema, Teatro Parque, Parque de Verano, Cine Cómico, Cómico Jardín, Trimope, Trino Cruz, Teatro Amaya, Cine Nuevo, Miramar Cinema, Cine San Bernardo, Cine Levante y Cine San Miguel. Desgraciadamente, en la actualidad no funciona ninguno de ellos. Anteriormente hubo otros (Pascualini, El Chorro, etc).

Comercios y fábricas

En nuestra ciudad siempre han abundado los comercios de toda índole: comestibles, tejidos, zapaterías, papelerías y librerías, droguerías, ferreterías, etc. En este capítulo no entran los referentes a la hostelería (bares, restaurantes, etc.), que han sido incluidos en otro capítulo. En el libro hemos insertado 45 fotos en este capítulo.

Cruz Roja

En el tomo I se publica un amplio reportaje sobre la magnífica labor desarrollada en nuestra ciudad por la Cruz Roja.

Estadios

En los 143 años de historia (1870-2013), La Línea de la Concepción ha tenido tres estadios de fútbol oficiales (antiguo Campo Viales, Estadio San Bernardo y Estadio Municipal), además de los existentes en barriadas, como es el caso de La Atunara. Aquí se recogen algunas instantáneas de estos estadios.

Hospitales, residencia y centros de salud

La Línea de la Concepción, en sus 140 años de historia, sólo ha tenido un Hospital, luego se inauguró la Residencia Sanitaria; además se han instalado varios centros de higiene y de salud. Otros han sido proyectos, unos llevados a la práctica con escaso resultado y algunos no se llegaron a ver hechos realidad. Aquí ponemos algunos ejemplos.

Inundaciones

La Línea de la Concepción ha sufrido a través de su corta historia numerosas inundaciones. Las causas de estas desgracias hay que achacarlas principalmente a la escasa altitud de la ciudad, con un suelo totalmente llano y arenoso, con dos mares muy cercanos a ambos lados de la localidad y a un alcantarillado que no llegaba a todas las barriadas del municipio. Con la instalación del alcantarillado en 1930, que presentaba la novedosa particularidad de poseer estaciones elevadoras de líquidos accionadas por aire comprimido procedente de una estación central, el problema disminuyó, pero el rápido aumento de la población, volvió a empeorarlo.

Jardines Municipales

Como ya vimos en el Tomo I de esta Enciclopedia, los Jardines Municipales (antiguos Jardines Saccone) son la joya artística de nuestro patrimonio vegetal. En 1922, el Ayuntamiento compra la Finca San José, con sus maravillosos jardines, que han sufrido a lo largo de los años numerosas transformaciones y mejoras. Con varias ilustraciones, podemos verlos en las distintas épocas.