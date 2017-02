La Línea, ciudad del mundo

Raluca, Doinissis, Klaude, Sunneva... Aunque estos nombres suenen a ciudadanos de otros países son de habitantes de La Línea. Durante los últimos años muchas personas que tienen su trabajo en Gibraltar, sobre todo en la industria del juego on line, han fijado su residencia en el municipio linense. Pero además de tener una vivienda e ir a trabajar también han formado una vida, tienen hijos que van a colegios de la ciudad y suelen ir a tapear por los bares del centro. Para visibilizar a este colectivo, que cada vez cuenta con más integrantes, el linense Pedro Cano ha puesto en marcha un proyecto en internet en el que, a través de su pasión por la fotografía, muestra a los integrantes de este grupo de linenses adoptivos.

"Conviven en La Línea, hacen sus compras, tienen su casa aquí. Cuando necesitan cualquier servicio tienen que hacerlo aquí. Van a restaurantes y muchas veces ellos me han dado consejos de algún bar de tapas. Para mí ellos son una parte muy importante de la ciudad y ellos consideran La Línea su casa", indica el autor de esta iniciativa.

'Foreigners of La Línea' tiene un blog y cuentas en las principales redes sociales

El proyecto se denomina Foreigners of La Línea (extranjeros de La Línea) y cuenta con perfiles en Facebook, Twitter e Instagram y un blog en el que Pedro Cano muestra a los miembros de este colectivo con fotografías y una pequeña reseña biográfica en castellano e inglés. La intención es llevar las fotografías a una exposición que se mostrará en la sala T-Pop pero que aún está pendiente de fecha, ya que la iniciativa acaba de arrancar.

El autor de esta idea explica que en el blog que el proyecto arrancó en 2004. "Entonces tenía una vida normal en La Línea. Trabajaba en Gibraltar e intentaba sacar adelante una pequeña casa de alquiler. Tenía mis amigos y salía a divertirme como cualquier veinteañero. En los últimos meses había notado como, cada vez más, había nueva gente en el pueblo. Venían de diferentes países. Ver por la calle a ingleses, alemanes, africanos era algo relativamente normal, pero de repente aparecían belgas, holandeses, polacos, daneses, checos o austriacos; y era diferente. Un día mi primo llegó a casa y me contó que había conocido a dos griegos. No me lo podía creer, ¿qué hacen unos chicos griegos en La Línea? Para mí Grecia estaba demasiado lejos, era demasiado desconocido. Esa noche había quedado con ellos y me dijo que tenía que ir con él. Estaban aquí para trabajar en Gibraltar, en alguna empresa de juego online, cosa que, hasta el momento, era algo muy extraño y nuevo para todos. Uno de ellos es Dionissis, uno de los que han participado en este proyecto. Diría que esa noche cambió mi vida y mi forma de ver el mundo".

A partir de ahí, en la vida de Pedro Cano comenzaron a entrar más extranjeros. "Ya no había reunión social en la que no hubiera tres o cuatro nacionalidades distintas. Así conocí a Giovanni, que hoy es un linense más o a Levent, un turco crecido en Alemania. Una comunidad enorme de griegos llenaba los bares y alguna conocida cafetería del centro. Me convertí para algunos en una especia de guía de La Línea y de la zona aunque, al mismo tiempo, ellos me ayudaron a descubrir mi propia ciudad, la cultura y el idioma. Tanto fue así que al poco tiempo yo mismo empecé a hacer una vida parecida a la de ellos. Empecé a trabajar en el juego on line", cuenta.

"Hoy hay decenas de parejas formadas por miembros de diferentes países, algunas con hijos que empiezan a ir a la escuela y que hablan, desde pequeños, dos o tres idiomas. Y, sin embargo, muchas veces me da la sensación de que esta comunidad de habitantes de La Línea no parece ser tomada en cuenta por la ciudad o, al menos, que son desconocidos para la mayoría de linenses", explica Cano, que en estos primeros pasos del proyecto ha empezado con sus más allegados. "El proyecto no tiene fin. He empezado con la gente que tengo más cerca, que conozco o que son conocidos de amigos, pero mi intención es que esto vaya a más y no sólo con gente que trabaje en la industria del juego on line, sino también de otros ámbitos". Aunque no se trata de un mecanismo específico para que los miembros de este colectivo se conozcan entre sí, el autor del proyecto reconoce que puede llegar a ser una especie de red social. "No es el objetivo en principio, pero evidentemente sí que va a pasar porque al estar todos relacionados de esta manera llegarán a relacionarse entre ellos".

"Hace más de diez años que mi vida social es prácticamente como la de ellos. Salgo con extranjeros, mi pareja es extranjera, y aunque soy de La Línea me considero también parte de ellos. Esto se combina con mi pasión por la fotografía y he encontrado ese punto para unir las dos cosas para hacer algo interesante. Siempre me ha llamado la atención y me ha parecido curioso que en La Línea haya gente de tantos países pero que no terminan de mezclarse del todo con los linenses. Algunos se integran más, otros menos, pero en general es como un grupo aparte. Es algo que he ido observando durante estos años y quería de alguna manera dar a conocer este colectivo de personas y que fueran visibles. Ahí es donde entra la fotografía, y desde el momento que se lo expuse y les pedí su ayuda se han mostrado encantados. Y está súper contentos ahora que ha visto la luz", destaca Pedro Cano.

Los extranjeros que residen en La Línea y trabajan en Gibraltar comparten ahora una preocupación, la incertidumbre del Brexit. "No he querido tratar por ahora el tema político en la página ni lo que puede suponer el Brexit, pero ahora mismo es una preocupación que tienen todos porque de eso depende su futuro, al menos su futuro aquí".