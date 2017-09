La Línea de la Concepción y el 'Brexit'

Aprovecho, agradecido, esta oportunidad que me ofrece Europa Sur para efectuar una serie de reflexiones acerca de uno de los temas que más preocupan en nuestra comarca y sin duda uno de los problemas de mayor envergadura que, a día de hoy, tiene La Línea de la Concepción: el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido del marco de la Unión Europea en 2019.

El pasado fin de semana tuvimos la ocasión de recibir en el Campo de Gibraltar la visita del Señor Ministro de Asuntos Exteriores. Aparte de cuestiones institucionales y de la conferencia que impartió dentro de las actividades que organiza el Foro Joly, lo más relevante entiendo que fue la reunión de trabajo que se mantuvo en la Mancomunidad de Municipios, con asistencia de los siete alcaldes de las localidades que configuran dicha institución.

Ya manifesté mi posición, y sí que quiero dejar claro ciertos aspectos: en primer lugar, el Brexit es cierto que va a afectar a esta comarca. El cómo no lo tiene claro nadie todavía, ya que las negociaciones se encuentran en un estado muy incipiente. Por otra parte, no es menos cierto que la zona tiene unas características y unas carencias que arrancan desde hace mucho tiempo y que habrá que solventar pero que poco o nada tienen que ver con el Brexit. Por lo tanto, estamos dispuestos a apoyar estas reivindicaciones (desdoble de la Algeciras-Tarifa, ferrocarril Algeciras-Bobadilla, etc) porque son justas. Justas y necesarias para salir de la situación de subdesarrollo en la que nos encontramos.

Pero eso es una cosa y otra muy distinta la repercusión directa, clara e inmediata del Brexit sobre un municipio concreto, como es nuestro caso. La Línea de la Concepción cuenta con una singularidad única en Europa y me atrevería a decir que en el mundo. Somos el único municipio de España que desde el primer día está soportando las consecuencias del Brexit (recuerdo que el referéndum se celebró un jueves, los resultados se conocieron un viernes, día de cobro para la inmensa mayoría de los 10.000 trabajadores españoles en Gibraltar, casi todos residentes en La Línea, y ese mismo día la libra se desplomó, lo que provocó una caída del poder adquisitivo de gran parte de nuestra población de forma brutal). Somos, además, el único municipio que linda con un territorio pendiente de descolonización, según la ONU, y el único municipio con frontera terrestre con la única reivindicación territorial activa que mantiene el Gobierno de España desde 1713. Y, para colmo, el único que linda con un aeropuerto con uso civil y militar de otro Estado, con el que no hay planes de coordinación para cualquier contingencia siquiera. Y esto no lo afirma quien suscribe. Estas conclusiones se avalan por expertos universitarios de la Universidad de Cádiz, que me imagino que algo sabrán de esto.

Todo esto, además, en una ciudad que cuenta con una situación socioeconómica muy compleja y que necesita de soluciones que exceden del ámbito de competencias del municipio. Tenemos un 32% de paro (que siendo una cifra catastrófica es la mejor desde 2008), de estos desempleados el 92% no cuenta con formación secundaria, por lo que el acceso a un puesto de trabajo es muy complicado, carencias en infraestructuras (estrangulamiento de la CA-34 en Campamento, desdoble de la carretera del Higuerón, A-383, etc), problemas de narcotráfico o contrabando de tabaco.

Por lo tanto, lo que reclamamos para La Línea de la Concepción es un tratamiento diferenciado porque nuestros problemas nada tienen que ver, por desgracia, con los de los municipios que nos rodean. Y nuestras reivindicaciones van tanto al Estado como a la Junta de Andalucía, dado que, con la distribución constitucional de competencias ambos tiene mucho que decir. Por lo pronto, los primeros pasos se están dando y vamos a contar con todas las aportaciones que se nos puedan hacer llegar, ya que nuestra idea es implicar a los verdaderos afectados, que son los linenses, en todas nuestras acciones.

Entre ellas, como ya les adelanté el pasado jueves a los portavoces de los grupos que forman la Corporación Municipal, estamos sopesando elevar nuestras reivindicaciones a esferas comunitarias. Si nuestra situación es única en todo el continente entendemos que, en el contexto en el que nos encontramos, debemos llegar hasta el final.

Insisto en que no vamos a parar en defender los intereses de nuestra ciudad, como ya hemos anunciado y como no puede ser de otra manera, ya que para eso se depositó la confianza en nosotros.