La Junta sostiene que la apertura del hospital comenzará en septiembre

El Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar indicó ayer en un comunicado que la apertura progresiva del nuevo hospital de La Línea sigue bajo la previsión de plazos previstos a pesar de que se tendrá que reformar el área en el que irá instalada la cocina. Esa puesta en marcha progresiva, según la información ofrecida por el Área Sanitaria a mediados de este mes, está prevista para el próximo mes de septiembre con el traslado de las consultas externas y rehabilitación.

El Área Sanitaria asegura que la información ofrecida por este diario en su edición de ayer, en la que se alude a un error del diseño de la cocina, es "incorrecta". Según este comunicado, en el diseño de todos los centros hospitalarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) no se contempla la cocina, "sino un espacio diáfano que en función de las necesidades que se licita con posterioridad, atendiendo al modelo de servicio que cada centro hospitalario va a requerir". Sin embargo, en la documentación sobre la licitación de este servicio el SAS ofrece a las empresas unos planos en los que se observa efectivamente un espacio diáfano para la cocina, de 360 metros cuadrados. Pero en otro se puede ver que después de integrar los espacios destinados originalmente a la lencería y de apoyo a la esterilización, con un pasillo de evacuación de por medio, quedaría una nueva zona diáfana de 597 metros.

El PP lamenta "otro error de planificación" e IU pedirá explicaciones en el Parlamento

Esta documentación demuestra que ese espacio diáfano no estaba contemplado, al menos con las dimensiones que requiere una cocina para dar servicio a un hospital de este tamaño. De hecho, el anteproyecto elaborado por el SAS recoge que la obra para adaptar el espacio de la cocina incluye actuaciones de saneamiento, albañilería y de instalación de los distintos suministros. Además, de los 800.000 euros previstos para ejecutar las obras y dotar a la cocina de todo el equipamiento necesario, casi 300.000 euros irán destinados para redactar el proyecto y llevar a cabo los trabajos de adaptación.

El Área Sanitaria también señala que se está trabajando en la licitación de la cocina y de la cafetería dentro de los plazos previstos, y afirma que si hubiera algún retraso en esta licitación, éste no influiría en absoluto en la apertura del nuevo centro hospitalario. El plazo de ejecución previsto para esta actuación es de un máximo de tres meses, con una fecha límite de presentación de ofertas hasta el 25 de septiembre.

Después de que este diario anunciara que las obras retrasarían la apertura del hospital hasta 2018, Izquierda Unida y Partido Popular lamentaron esta nueva incidencia en el hospital. El edil linense y coordinador de la Administración General del Estado en la comarca, Nacho Macías, dijo que se trata del "enésimo error en la planificación del hospital".

"Además de la cocina, la UCI no estaba prevista y se licitó hace poco. Hace unas semanas el PP denunciaba que el hospital no iba a estar preparado antes de 2018 y la Junta respondía que iba a estar en marcha en septiembre, pero dudo de que pueda abrir, pero en todo caso no estará a pleno rendimiento. Decimos que no abrirá como mínimo hasta 2018 porque no sabemos si nos encontraremos con otra sorpresa porque estaban argumentando que el retraso se debía a las obras del Ayuntamiento y de la Mancomunidad, que ya están listas a falta del asfaltado de una calle", indicó Macías.

Por parte de IU la parlamentaria andaluza Inmaculada Nieto anunció que su grupo presentará una batería de iniciativas para que el Gobierno de Andalucía clarifique el futuro del nuevo hospital de La Línea. "La ciudadanía y los trabajadores tienen derecho a conocer el cronograma de apertura que baraja la Consejería de Salud y la cartera de servicios que ofrecerá el hospital, además de ofrecer respuestas sobre los errores de diseño que han salido a luz y la adecuación de servicios auxiliares que requerirá el nuevo centro hospitalario".

Nieto recuerda que la corrección de errores en el diseño inicial del proyecto han sido varias, y que sus repercusiones en la fecha de inicio de la actividad en el nuevo hospital está generando una "lógica indignación ciudadana y en el movimiento linense de defensa de la sanidad pública".

"Las fechas de previsión de apertura dadas por los responsables de la Junta han sido muchas y todas incumplidas", destaca Nieto, que solicitará un cronograma certero con las previsiones de la puesta en marcha del centro.