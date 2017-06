Juan José Correa, al frente del consejo local de cofradías linense

El pleno de hermanos mayores del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de La Línea eligió ayer a Juan José Correa como nuevo presidente. Su candidatura ganó por dos votos a la presentada por Eduardo González. Correa releva en el cargo a José Ramón Mata por, al menos, los próximos cuatro años. La sesión electoral se celebró al mediodía en la sede del consejo local, con la presencia del director espiritual del consejo local, Francisco de Paula Roldán, y el representante nombrado por el secretariado diocesano, Juan Genal.

En el proceso electoral participaron 16 hermanos mayores, con sólo la ausencia de la hermandad del Rocío. Tras las votaciones, desarrolladas en apenas unos minutos, Correa obtuvo nueve votos frente a siete para González.

"Recibo el encargo con mucha ilusión y ganas, para seguir trabajando para hacer otra Semana Santa", manifestó a Europa Sur tras ser designado. Correa, con más de 30 años de experiencia en el entorno cofrade linense, se define como una persona marcada por la constancia.

Correa propuso en su candidatura la elaboración de un estudio sobre el trazado de la carrera oficial para promover cambios con miras a la Semana Santa de 2019. "El Pleno de hermanos mayores debe decidir. Lo que sí vamos a hacer, si salimos elegidos, es poner sobre la mesa un estudio de la carrera oficial. Mucha gente transmite que la carrera oficial no llega a llenar y yo creo que no está acorde con el peso que tiene la Semana Santa de La Línea. Haremos un estudio no sólo del recorrido, de iluminación o vallas también", subrayó en una entrevista concedida a este periódico durante el periodo electoral.

Su junta permanente la conformarán Marías José Cuevas, Carmen Hernández, Antonio Jiménez, María Belén Merchán, Iban Rico, José María del Río y Michelle Ullger.