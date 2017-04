El linense Javier Ramírez lamenta el alto precio para participar en los Juegos de Trasplantados

El linense Javier Ramírez, trasplantado de médula ósea leucemia mieloide aguda y nadador en aguas abiertas, informa de que muchos deportistas se han negado a participar en los Juegos Mundiales de Trasplantados, que se celebran en Málaga del 25 de junio al 2 de julio de este año, por el elevado precio de las inscripciones: 665 euros para adultos y 560 para niños.

"El vídeo promocional es genial y el fin de los juegos también, pero como trasplantado de médula y nadador me he negado a participar, y como yo otros deportistas andaluces. Creo que estos precios son más un muro que una puerta para que estos juegos sean realmente una segunda oportunidad para quienes como yo hemos mirado muy cerca a la muerte y ahora vivimos cada día abrazados con más fuerza a la vida. Creo que las instituciones públicas deberían tomar carta en el asunto. Me refiero al Consejo Superior Deportes y otros organismos deportivos de nuestro país", explica Javier Ramírez, miembro de la Asociación Malagueña Para La Investigación De La Leucemia (Ampile).

En los Juegos Mundiales de Trasplantados está prevista la participación de unos 2.000 deportistas.