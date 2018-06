Incertidumbre en San Bernardo

Un grupo de vecinos de la barriada de San Bernardo ha iniciado una campaña a través de las redes sociales para llamar la atención sobre la situación en la que quedará el barrio una vez que se complete el traslado del hospital antiguo al nuevo. El enorme edificio se quedará prácticamente sin uso a partir del día 23 de este mes, fecha prevista para que el grueso de servicios ya esté funcionando en las nuevas instalaciones. Desde ese día se quedará un retén en el antiguo hospital y el servicio de diálisis, pero la actividad será mucho más baja y esto afectará a todo su entorno.

Cafeterías, farmacias y otros negocios verán disminuir el número de clientes y los vecinos también temen que se elimine la parada de taxis que hay enfrente del hospital. A esta incertidumbre contribuye el hecho de que aún no se sepa qué va a pasar con el edificio en el futuro. La propuesta que cuenta con más apoyos es la creación de un centro global de seguridad en el que se instalen la Comisaría de la Policía Nacional, la Jefatura de la Policía Local y los juzgados.

Sin embargo, los trámites para hacer realidad esta idea son bastante complejos. El edificio es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero se encuentra cedido al Servicio Andaluz de Salud. Hasta que no cese totalmente la actividad en este centro, la Junta de Andalucía no podrá iniciar los trámites de devolución a este organismo del Estado. Y ya se sabe que la burocracia no es especialmente rápida.

Una vez que el inmueble sea revertido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, este debería articular la manera de cederlo a las distintas instituciones para que se instale el centro global de seguridad, en el que estarían implicados el Ministerio del Interior, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. El Consistorio, además, debería cambiar los usos urbanísticos de los terrenos en los que se asienta el hospital. Y este se debería someter a una profunda remodelación para albergar todas las nuevas dependencias.

Los trámites podrían alargarse mucho en el tiempo y los vecinos son conscientes de ello. Por este motivo lamentan que las administraciones no hayan tomado cartas en el asunto con anterioridad. "No vemos justo el trato que nos han dado los políticos a los comercios ni a los vecinos. Los meses han ido pasando, las consultas de especialistas se han ido trasladando al nuevo hospital y poco a poco el barrio se está quedando vacío, sin apenas gente. No podemos permitir que estos tres edificios se queden vacíos, abandonados a la deriva, mientras los políticos ni han hecho, ni hacen nada por el pueblo", recoge el comunicado que están compartiendo los vecinos de San Bernardo por las redes sociales.

Los afectados advierten de que el hospital, incluido el municipal, y la antigua residencia de la Diputación sean invadidos por okupas. "¿Acaso quieren que muera nuestro barrio? ¿Quieren que nuestras casas pierdan valor?", se preguntan los afectados, que demandan una solución "a corto plazo" para que den contenido a estos edificios.