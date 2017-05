IU lamenta que no se votase la moción contra el autobús de Hazte Oír

Izquierda Unida mostró su sorpresa porque en el pleno del pasado jueves no se incluyó para su debate la moción que se quedó pendiente en la sesión de abril en la que se mostraba el rechazo al autobús tránsfobo de Hazte Oír. La propuesta fue presentada por el PA a petición de IU y de Podemos.

"La moción se presentó en modo de urgencia y el alcalde solicitó el voto a los concejales no para debatir la moción, sino para admitir su urgencia o no. Los nueve concejales del PSOE y el del PA votaron a favor de debatirla y La Línea 100x100 y el PP votaron en contra, puesto que no consideraron la urgencia", explicó IU.

"La Línea 100x100 y el PP cno consideraron ni tan siquiera debatir el hecho que una organización ultraderechista y ultrarreligiosa haya puesto un autobús a circular por toda España con lemas que incitan al odio al colectivo transexual, y en especial a los niños transexuales. No valen las excusas que no hay urgencia porque el jueves el autobús circuló por Santiago de Compostela ante el rechazo de los colectivos LGTBI y promete seguir circulando", lamenta la formación.