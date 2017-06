"Haremos un estudio de la carrera oficial, pero sin tener prisas"

Juan José Correa Santos encabeza una lista en la que, contando con él, hay tres miembros de la actual Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Aunque se puede pensar que se trata de la candidatura continuista, el candidato afirma que se trata de una lista de renovación. "Pero esto no quiere decir que se cambie todo, sino que nuestra intención es consolidar lo que ya se está haciendo bien y mejorar lo demás. Nuestro proyecto es sencillo, sin querer abarcar muchas cosas en principio".

La carrera oficial es uno de los puntos polémicos desde que no discurre por la calle Real. Al respecto, Correa aboga por realizar un estudio y aplicar los posibles cambios ya a partir de la Semana Santa de 2019. "El pleno de hermanos mayores es el que tiene que decir. Lo que sí vamos a hacer, si salimos elegidos, es poner sobre la mesa un estudio de la carrera oficial. Mucha gente transmite que la carrera oficial no llega a llenar y yo creo que no está acorde con el peso que tiene la Semana Santa de La Línea. Por eso haremos un estudio, pero no sólo del recorrido. Si un hermano mayor quiere proponer cambios en las vallas o en la iluminación se recogerían y después se tomarían las decisiones que el pleno quiera tomar. Yo abogaría por que no tuviéramos prisas y, en cualquier caso, ya se arrancaría en 2019".

"Queremos que las relaciones entre las hermandades y el Consejo sean muy fluidas, como con las instituciones públicas. Hasta ahora mantenemos relaciones cordiales con el Ayuntamiento, pero queremos ir mejorando poco a poco. También el convenio municipal, sobre todo en cuanto a infraestructuras, porque ya sabemos como está la economía local", indicó el candidato.

El papel de los jóvenes también es importante para la lista que encabeza Juan Correa. "A los jóvenes hay que formarlos e integrarlos, hay que tenerlos en las cofradías desde el primer minuto. María Belén Merchán es vocal de formación de juventud en la actual permanente y está en mi lista. También tenemos a Iván Rico, secretario de Esperanza, que es joven y está muy implicado".

Correa aboga por mejorar la comunicación de las actividades que realizan tanto el Consejo como las hermandades. Para ello propone la creación de una web y plantea adelantar la publicación de la revista oficial de la Semana Santa. El candidato va más allá y entre sus intenciones está editar una revista en la que se recoja las actividades de gloria. Correa realiza desde hace un año un boletín mensual con las actividades que realiza cada hermandad y pretende continuar con esta labor y difundirla más.

El programa de Correa recoge que la preparación de las estaciones de penitencia vaya mejorando. "Queremos mejorar lo bueno y lo bien que lo hacen las hermandades, que el delegado de día tenga su peso, e intentar poco a poco que las cofradías se dediquen, sobre todo, a sus estaciones de penitencia. Con esto seguro que los hermanos mayores me entienden". El candidato entiende que la procesión del Resucitado debe tener una mayor relevancia. "Hay que darle más importancia al sentido que tiene la Semana Santa, que es la resurrección del Señor. Por eso la presencia del Resucitado en la calle no puede pasar desapercibida. Es muy triste que nos quedemos en el Viernes Santo. Hay que hablarlo y darle más importancia a la resurrección".

El candidato sostiene que la exposición de enseres cofrades también debe tener más relevancia. "Hay que darle un cambio porque creo que está un poco estancada. Quizás influye la fecha, el sitio o las hermandades, porque la muestra muchas veces coincide con algún culto y se pueden pisar fechas. A lo mejor hay que trasladar la fecha para darle más importancia y divulgación. Tenemos ideas muy avanzadas y que pueden ser buenas".

La labor caritativa que se realiza desde las hermandades es otro punto a explotar por la permanente en caso de que Juan Correa sea el elegido el próximo sábado por el pleno de hermanos mayores. "Queremos estar en máxima relación con las bolsas de caridad de las hermandades y ofrecerles si necesitan ayuda a través del Consejo de Hermandades".

"Nuestro objetivo es trabajar por el bien de la Semana Santa. Contamos con personas que han pertenecido a distintas hermandades y que cuentan con experiencia en distintos ámbitos. Van cuatro mujeres, la mitad de la lista, para continuar con la labor que se ha realizado durante el actual mandato. En esta permanente hay tres mujeres y realizan una labor muy importante", explicó Juan Correa.