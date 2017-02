El 'Güínter is cómic' y 350 kilos de comida

La asociación Lo Sé y Me Importa recaudó unos 350 kilos de comida para comedores sociales gracias a la celebración de su cita de invierno, denominada Güínter is cómic, que tuvo lugar en la Casa de la Juventud durante todo el día. El colectivo ya tiene experiencia en este tipo de convocatorias ya que también son los organizadores del Día del Orgullo Friki, que se celebra en mayo, o el Salón del Manga, que tiene lugar en el mes de agosto. Los socios del colectivo habían solicitado en numerosas ocasiones poder disfrutar de una convocatoria similar pero en invierno, y entonces fue cuando se decidió crear este nuevo formato. Fórmula que gira en torno al anime, el manga o el cómic. Los aficionados a este tipo de literatura y series se dieron cita en el Güínter is cómic para pasar un día repleto de actividades con las que disfrutar de sus atuendos, historias y personajes favoritos.