El Gobierno afirma que llegarán ayudas para reparar el litoral linense

El coordinador de la Administración General del Estado y concejal en el Ayuntamiento de La Línea, Nacho Macías, indicó ayer que La Línea está incluida en las ayudas aprobadas por el Gobierno central para reparar los daños provocados en el litoral. En el primer listado que ofreció el Ejecutivo no estaba incluido el municipio linense porque, según explicó Macías, se solicitó estas subvenciones a través del decreto de Protección Civil y no a la Demarcación de Costas, ya que las actuaciones para paliar el deterioro de las playas no son de competencia municipal.

"Las que se contemplan en estas ayudas son actuaciones propias de la Demarcación de Costas, que no tenía constancia de que en La Línea hubiese tanto deterioro en las playas. Se solicitaron ayudas acogiéndose al decreto de Protección Civil para una competencia que no era municipal, por lo que Costas no tenía constancia de estos desperfectos al haberse solicitado las ayudas a través de otro decreto", explicó el coordinador de la AGE en la Cadena Ser.

El alcalde, Juan Franco, se refirió a la no inclusión de La Línea en estas ayudas, aunque se expresó con cautela. "El Gobierno nos ha venido ayudando en otras muchas cuestiones. El propio Antonio Sanz visitó la ciudad y conoció la repercusión que sufrimos por las lluvias. Todo eso me hace confiar en que la ciudad esté dentro de este reparto de ayudas". El primer edil también reconoció que lo único en firme son los 206.000 euros que la Junta de Andalucía otorgará a la ciudad para paliar estos daños. "Es una cantidad que está lejos de lo que nosotros evaluamos, pero algo es algo. Esperamos por tanto la resolución del Estado y confío en que sea positiva".

El Ayuntamiento informó de que ayer terminó la retirada de cañas y restos vegetales de las playas urbanas, tareas que se han realizado a diario durante más de un mes. A partir de la próxima semana se retirarán los residuos que hay en las playas no urbanas, desde el puerto de La Atunara hacia la Alcaidesa. "Hemos trabajado en este aspecto desde el primer momento. Primero se retiraron los restos de animales y posteriormente se ha venido limpiando y haciendo acopio de los restos vegetales, que principalmente han sido cañas. El ritmo ha sido el normal teniendo en cuenta la enorme cantidad y el volumen del material depositado por las escorrentías, que no se puede quitar en varios días, como habría sido el deseo de todos", explicó el concejal Juan Macías.