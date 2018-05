El Gobierno concede ventajas para el juego online a Ceuta y Melilla

En el lado contrario están las reacciones que ha suscitado esta noticia entre muchos linenses, que esperaban un reconocimiento de su singularidad por parte del Gobierno central en los presupuestos de este año. "¿Ahora qué? ¿Con qué cara se queda La Línea concretamente? Es increíble el olvido y los desplantes constantes hacia La Línea desde las administraciones centrales y de la Junta. Aquí mandar policías y grupos, pero hacer que la ciudad progrese de manera social y económicamente no interesa por lo que veo... En fin, a saber los intereses", es uno de los comentarios de linenses sobre la intención de establecer este régimen fiscal en Ceuta y Melilla.

La propuesta del Gobierno, hecha pública por El Confidencial , supone que a los operadores de juegos online que se establezcan o trasladen a Ceuta o Melilla su domicilio fiscal y estén realmente radicados en cualquiera de ambos territorios se reduzcan todos los tipos tributarios a más de la mitad, al 10% sobre los ingresos netos. En el resto del territorio nacional estas empresas deben tributar un 25% para los ingresos netos y un 15% para los brutos, aunque la nueva normativa también recoge una reducción al 20% para los netos. Además, en las tasas sobre el juego se prevé una bonificación del 50%, que no existía hasta ahora, con el objetivo de trasladar a Ceuta y Melilla los beneficios fiscales que se recogen en otros impuestos "con el objetivo de contribuir a atenuar los efectos de su singularidad territorial".

También ha causado malestar que no se hayan tenido en cuenta las propuestas realizadas al Ejecutivo central desde la Mancomunidad y el Ayuntamiento. De hecho, la institución comarcal recogía en un documento elaborado en 2016 una proposición para dotar de incentivos fiscales a las empresas que establezcan su sede en la comarca y para los funcionarios de la Administración General del Estado, además de que se analizara la posibilidad de establecer un régimen fiscal especial "similar, con las adaptaciones necesarias, a las de Ceuta y Melilla".

La inquietud es máxima en La Línea porque aún no está clara la situación en la que quedará Gibraltar tras el Brexit y, por tanto, su industria del juego por internet, que incide en ambas poblaciones y que emplea a unas 3.200 personas, muchas de ellas de La Línea o del resto de la comarca, aunque también hay muchos extranjeros residentes en el municipio linense.

"Nosotros mendigando un régimen fiscal especial y nuestro Gobierno se lo da a Ceuta y Melilla. Me parece genial", indicó el regidor en la red social. La indignación de los linenses también viene dada por el anuncio que realizó en diciembre de 2016 el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que indicó que ya se estaba estudiando la aplicación de una fiscalidad especial en la comarca. Pero esta fiscalidad especial no quedó plasmada en los presupuestos de 2017 ni está contemplada en los de 2018.

El PSOE pide para la ciudad los mismos beneficios fiscales

El secretario general del PSOE de La Línea, Juan Chacón, comparte la indignación de los linenses por el hecho de que se Ceuta y Melilla vayan a tener ventajas fiscales para la implantación de operadoras de juego online. "Su intención es atraer a estos territorios a los gigantes del sector ahora instalados en Gibraltar, preocupados por cuál será su situación frente a Europa como consecuencia del Brexit y por los cambios al alza en la fiscalidad que el Reino Unido ha aplicado a las apuestas en red y que han sido refrendados hace pocos meses los tribunales", indicó. "Los socialistas de La Línea no vamos a permitir que la ciudad sea de nuevo la Cenicienta del Campo de Gibraltar, vamos a exigir un trato diferencial y especial para la cuidad. Vamos a solicitar de nuestros representantes en el Congreso de los Diputados que presenten una enmienda que incluya a La Línea con los mismos beneficios fiscales que a Ceuta y Melilla", indicó Chacón. "Esta medida no sólo va a perjudicar a La Línea es su conjunto, sino que el Gobierno del PP no ha tenido en cuenta la gran cantidad de linenses que trabajan en las casas de apuestas y que supondría una irremediable pérdida de empleos y por lo tanto de inyección económica para nuestra ciudad", advirtió el secretario general local del PSOE.