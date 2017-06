El Gobierno asegura que la llegada de refuerzos tendrá continuidad

Después de que el pasado martes llegaran a La Línea 40 agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, ayer se incorporaron a las medidas de refuerzo desplegadas desde el Gobierno central unos 30 agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía, que comenzaron a realizar los primeros controles en distintas zonas de la ciudad. La Policía Nacional aportará en los próximos días más agentes de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR). Se trata de unidades itinerantes, aunque el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, aseguró ayer que este refuerzo "va a tener su continuidad".

"La llegada inmediata de refuerzos esta misma semana para Guardia Civil y Policía Nacional no ha sido algo puntual ni improvisado, sino planificado técnicamente, como tampoco es un hecho aislado en el tiempo, sino que va a tener su continuidad, porque el compromiso con los linenses y campogibraltareños es seguir manteniendo esa actividad policial permanente luchando de modo continuo contra las organizaciones ilícitas", indicó Muñoz en un comunicado.

El subdelegado convocará en breve la primera reunión de la mesa técnica policial

El subdelegado convocará en los próximos días la primera reunión de la mesa técnica policial en coordinación con el Ayuntamiento de La Línea en la que se analizará la problemática específica del municipio en materia de seguridad. Muñoz, además, indicó que sólo en 2017 se han incrementado las incautaciones de hachís casi un 200%, las de cocaína en más de un 100% y las de tabaco de contrabando en más del 200%. "Todo ello sin los refuerzos actuales y los que llegarán, sino gracias a la profesionalidad y buen hacer de las plantillas y unidades actuales".

Agustín Muñoz encontró el apoyo del PP de La Línea a esta medida. "Aplaudimos la premura de las medidas adoptadas y la creación de la mesa técnica, liderada por el subdelegado del Gobierno, que será la encargada de realizar semanalmente el análisis de la situación con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y la Policía Local".

Sin embargo el Sindicato Unificado de Policía (SUP), aunque agradeció la rápida llegada de la UIP, solicita que el refuerzo se extienda en el tiempo. "Los refuerzos de la UIP han llegado a La Línea y están haciendo un magnífico trabajo, pero ¿hasta cuándo estarán aquí? Estamos seguros que no por mucho tiempo. Por desgracia es una medida temporal y en breve en La Línea volveremos a estar abandonados de la mano de nuestros políticos que no quieren reconocer que esta zona tiene una peligrosidad añadida que debe verse reflejada en la nómina de los funcionarios".

"Necesitamos con urgencia la creación de una UPR propia para esta ciudad y una unidad contra el blanqueo de capitales para dar a los criminales donde más les duele", indicó el SUP.