Gemma Araujo deja su cargo en la Junta cansada tras 13 años en política

La dirigente socialista Gemma Araujo sorprendió ayer a todos al comunicar su intención de dimitir como delegada territorial en Cádiz de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Pese a su juventud, porque aún no ha cumplido los 40 años, Araujo ha optado por dar carpetazo a una trayectoria política de casi 13 años repartidos entre la Administración autonómica y el Ayuntamiento de La Línea, localidad de la que fue alcaldesa durante cuatro años (2011-2015). Su dimisión no será oficial hasta que la apruebe el próximo martes el Consejo de Gobierno de la Junta y habrá que esperar al menos un par de semanas más para conocer la identidad de la persona que la sustituya al frente de la Delegación de Fomento. Lo lógico es que ese relevo provenga del Campo de Gibraltar, aunque ese extremo no está aún confirmado.

Fuentes de la Junta y del PSOE provincial se empeñaron ayer en trasladar el mensaje de que Araujo deja su cargo al frente de la Delegación de Fomento simplemente por su hartazgo por la política y su cansancio tras más de una década asumiendo responsabilidades públicas. Las fuentes consultadas aseguraron que esta renuncia no viene motivada por desavenencias internas ni en el PSOE, ni en la Junta y que tampoco deja el cargo por estar involucrada en procedimientos judiciales ya que, aunque meses atrás llegó a estar imputada por su gestión como alcaldesa, actualmente no existen causas abiertas contra ella.

Araujo fue alcaldesa sin ganar en las urnas y fue apartada de la Alcaldía tras su victoria

El nombre de Gemma Araujo empezó a ser conocido en la provincia de Cádiz tras su designación como delegada provincial de Justicia en mayo de 2004. Casi tres años estuvo asumiendo esta responsabilidad, hasta que en abril de 2007 pasó a ser delegada de Medio Ambiente. Y en marzo de 2010 el entonces secretario provincial del PSOE, Francisco González Cabaña, la convenció para que asumiera el reto de intentar ser alcaldesa de La Línea en las elecciones municipales de 2011.

Araujo no ganó en esos comicios pero con el apoyo del resto de las fuerzas políticas consiguió apartar a Alejandro Sánchez (PP) y ser elegida alcaldesa. Curiosamente, cuatro años después se daría la circunstancia inversa, ya que Araujo ganó las elecciones en La Línea pero no pudo ser reelegida como regidora. Tras fracasar igualmente en su intento por ser la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en septiembre de 2015 fue elegida delegada de Fomento en Cádiz en sustitución de Manuel González Piñero.

Gemma Araujo se incorporará en breve a un bufete de abogados para ejercer su profesión.