Franco rectifica y dice que no volverá a cerrar el cementerio en Navidad

El alcalde , Juan Franco, ha rectificado y ha anunciado que el cementerio de la ciudad no volverá a permanecer cerrado en días festivos como 24 y 25 o 31 y 1 de enero, tal y como ha ocurrido este año. El edil ha hecho este anuncio, considerando que quizá la decisión no fue la más acertada, después de que una familia denunciara en redes sociales que el domingo uno de enero, y tras el fallecimiento de un familiar el día antes, no pudiera acceder al camposanto por estar cerrado.

Allegados a la familia afectada pusieron una denuncia en la jefatura de la Policía Local pocos minutos antes de que, por fin, la inspectora de la empresa funeraria contactara con el responsable del cementerio y el sepelio pudiera realizarse por la tarde.

El cierre del cementerio fue anunciado por el equipo de gobierno el pasado 20 de diciembre. El concejal del área explicó entonces que la delegación dispone de poco personal, y que a los trabajadores se les debía "innumerables horas de trabajo y días pendientes de vacaciones".

Las reacciones no se hicieron esperar y varios linenses expresaron sus quejas en las redes sociales por el cierre del cementerio de San José ante la falta de personal en el camposanto y a las vacaciones pendientes que tienen los trabajadores.

A estas críticas se unió el Partido Andalucista, quien pidió al alcalde, Juan Franco, que interviniese. El portavoz andalucista denunció la "incapacidad" del edil Mario Fernández para montar el servicio que hubiera posibilitado abrir el camposanto linense; y pidió al alcalde que retirase las competencias a Mario Fernández. "Todo ello enmarañado por un hasta ahora inexplicado cementerio cerrado debido a necesidades de organización del servicio", añadió.

La situación ya generó, según el andalucista, problemas a algunos linenses que pasaron la Nochebuena en la ciudad y que no pudieron visitar el cementerio por encontrarse cerrado.

El concejal encargado del camposanto indicó que el año pasado en estas fechas constató que disminuían las visitas al cementerio, por lo que vio oportuno que los empleados tuvieran algunos días libres durante las fiestas. Quizás no contempló que la casuística puede jugar malas pasadas.