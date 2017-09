Franco reclama a la Junta medidas para atajar el desempleo y mejorar la formación

El alcalde de La Línea, Juan Franco, mostró ayer su malestar por no haber recibido respuesta de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a una solicitud de reunión ni a ninguno de los dos escritos que en el mismo sentido fueron enviados al delegado de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, para tratar asuntos relativos a las competencias regionales.

Belizón estuvo el jueves en la ciudad visitando el centro de mayores de Asansull. Algo que Franco no pasó por alto. "Hasta la fecha, no es que no me haya dado cita, es que ni siquiera me ha contestado", reconoció Franco.

El alcalde explicó que quiere plantear a la Junta de forma directa las necesidades de la ciudad relacionadas con temas de su competencia. "En temas de seguridad, el problema que tenemos consta de dos patas. Una de seguridad propiamente dicha, donde estamos teniendo una apuesta decidida por parte del Gobierno de la nación en forma de mayor presencia de Policía Nacional, Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera. Y reuniones semanales con el delegado del gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, tal y como aseguró el delegado en Andalucía, Antonio Sanz. La otra parte del problema que no podemos ignorar es el desempleo rampante y la falta de formación. Tanto las políticas de empleo, como las de asuntos sociales y educación son de la Junta de Andalucía", recordó.

"Me parece muy legítimo que venga a La Línea para conocer nuestra realidad de primera mano, pero también creo que es necesario que escuche a este Ayuntamiento porque tenemos un problema muy grave, singular y específico que necesita colaboración de todas las administraciones y confío en que la Junta también esté", finalizó el alcalde.