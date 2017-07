Franco, molesto tras no ser invitado a la reunión con Dastis

El alcalde de La Línea, Juan Franco, mostró ayer su malestar en las redes sociales por la reunión que se celebró en el Ministerio de Asuntos Exteriores el pasado jueves entre el ministro, Alfonso Dastis, y una representación comarcal del PP y a la que no fue invitado. Sí asistieron el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, o el presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández.

"La verdad es que hay cosas que uno no acaba de comprender. Que se celebre una reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores respecto del tema Brexit y que no se invite al alcalde de La Línea, me parece una falta de tacto impresionante, máxime después de haber solicitado ya en dos ocasiones una reunión al respecto", escribió el primer edil en su muro de facebook.

Franco confía no obstante, que el ministro de Asuntos Exteriores traiga en su visita a la ciudad en septiembre, un paquete de medidas exclusivas para La Línea "ya que somos con diferencia, la ciudad que puede verse más afectada por el Brexit".

El alcalde también criticó a la Junta de Andalucía: "ha hecho mutispor el foro; ni la presidenta, Susana Díaz, ni el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, han dado señales de vida respecto de este tema desde la última reunión que mantuvimos pese a haberse solicitado reuniones al efecto".

Dastis abordará en su visita a la comarca las principales demandas de los alcaldes de los municipios, que ya plantearon a su antecesor, José Manuel García-Margallo. Las reivindicaciones de la comarca son las mismas que se le plantearon al exministro José Manuel García Margallo el pasado año y que pasan por medidas para paliar los efectos de la salida del Reino Unido de la UE; un plan de empleo en la comarca; y el desarrollo de las infraestructuras como la línea férrea Algeciras-Bobadilla.