Franco pide una mayor implicación a la Junta con los temas pendientes con la ciudad

El alcalde de La Línea, Juan Franco, pide al PSOE que exija a la Junta de Andalucía que resuelva algunos temas que tiene pendientes con la ciudad. El regidor se mostró molesto después de que la administración autonómica anunciara el pasado miércoles una inversión de 4 millones de euros para la Zona de Actuación Logística de San Roque, "mientras, a La Línea de la Concepción se le rebaja la asignación en los tributos de la Junta para 2018, no nos pagan más de dos millones de euros que nos deben de IBI y del desdoble de la carretera del Higuerón seguimos sin tener noticias", indicó el primer edil en su perfil de Facebook.

Franco indicó que la Junta debe más de dos millones de euros de IBI por el parque de viviendas sociales que tiene en la ciudad y se refirió a la rebaja de la Patrica (Participación en los Ingresos de la Comunidad Autónoma) para este año en algo más de 40.000 euros. La asignación para La Línea en 2017 fue de 3.037.696,52, mientras que para 2018 está fijada en 2.996.932,74 euros. En cuanto a la carretera del Higuerón, la consejería de Fomento tiene presupuestado un millón de euros para acometer mejoras, pero por el momento el desdoble de la carretera del cementerio deberá esperar.

El alcalde solicita al PSOE que al igual que es exigente con el Gobierno central que también lo haga con el Ejecutivo autonómico. "También podría recordarle al vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, que aún no ha convocado al alcalde de todos los linenses a una reunión que me prometió que mantendríamos sobre el Brexit y de momento no se ha celebrado".

El regidor pidió a los socialistas información sobre el encuentro que mantuvieron el pasado lunes en Madrid para analizar los efectos del Brexit. "Los linenses, entre los que me incluyo como vecino y alcalde, solo queremos conocer hacia qué dirección se dirige un partido como el PSOE, que gobierna en administraciones como la Diputación de Cádiz o la Junta de Andalucía, en relación a las medidas que se puedan implantar en nuestra ciudad para frenar los efectos del Brexit".

Los socialistas ya contestaron que su intención, a través de sus grupos en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo son "singularizar al municipio con un tratamiento especial y recuperar el tratamiento singular de los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno del PP eliminó en 2003".