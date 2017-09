Franco niega que esconda estrategias políticas y dice que se debe a su pueblo

El alcalde de La Línea, Juan Franco, se defendió ayer de las palabras de Antonio Sanz, que le acusó de esconder "estrategias políticas" cuando criticó que el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, llegara a la ciudad sin propuestas concretas. "Soy funcionario del Ayuntamiento desde mayo de 1999. Desde que tengo 23 años tengo una forma de ganarme la vida y aparte soy licenciado en Derecho, y si tengo que ejercer no me dolerán prendas. En la foto (de la rueda de prensa de Antonio Sanz) había gente que estaba hablando de que poco más o menos yo era un Maquiavelo de la política, que a lo que se está dedicando desde que tiene uso de razón es a conspirar y a diseñar estrategias y pactos. Quizás en sus planteamientos mentales no les entra en la cabeza que alguien quiera trabajar por su ciudad, dejarse el pellejo por ella todos los días y no estar pendiente nada más de sacarse fotos", afirmó rotundo el regidor.

Antonio Sanz indicó el jueves en La Línea que el Ayuntamiento ha recibido 185 millones de euros para sanear sus cuentas. "Son préstamos, en unas condiciones financieras bastante ventajosas y que agradezco. Pero que también se han dado a otras más ciudades, a todos los que han cumplido una serie de requisitos. Estoy muy agradecido, pero no es que nos hayan condonado la deuda o nos quieran sacar un Decreto-ley especial para La Línea. Es deuda que vamos a tener que pagar en mejores condiciones. Ojalá sigan llegando planes de este tipo para la ciudad siempre que hagan falta. Pero no son medidas excepcionales para la ciudad".

"Cuando termine esta historia volveré a mi puesto de funcionario o a lo mejor me da por afrontar un reto profesional nuevo. No tengo otros intereses, mis jefes son los vecinos. No tengo jefes en Cádiz. Mis jefes son los miembros de mi asamblea y a los que se quieran sumar al proyecto, que las puertas están abiertas para todo el mundo. Pero siempre seremos leales a todas las administraciones y agradeceremos toda las ayudas que nos presten", sentenció el regidor.