Franco y Picardo destacan la necesidad de que se mantenga la fluidez en la Verja

El alcalde de La Línea, Juan Franco, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, coinciden en que es necesario para ambas poblaciones que se mantenga la fluidez en el tránsito de personas por la Verja una vez que se efectúe la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Los dos representantes políticos mantuvieron una reunión en la sede del Gobierno gibraltareño para analizar las consecuencias que puede tener el Brexit y, también, la entrada en vigor a partir de marzo de nuevas medidas fronterizas en el espacio Schengen.

Las buenas relaciones entre los dos vecinos quedaron escenificadas en el encuentro. Con escrupulosa puntualidad británica, a las 11:30 un coche oficial del Gobierno gibraltareño dejaba en la misma puerta del número 6 de Convent Place a Juan Franco y al teniente de alcalde Mario Fernández. El ministro principal lo recibió en el portal, flanqueado por dos cañones que tres militares del batallón de Gibraltar se esmeraban para dejarlos relucientes, y allí se hicieron las primeras fotos del tercer encuentro que mantienen ambos.

Tras el encuentro, que duró en torno a una hora, la buena sintonía se hizo patente en las declaraciones de uno y otro. "Nuestra principal preocupación es que se mantenga la fluidez en la frontera para que puedan seguir cruzando sin problemas trabajadores, turistas y personas por temas familiares o de ocio", indicó Picardo, con el que coincidió Franco. "Esperamos que conforme se den los pasos para ejecutar el Brexit se garantice el libre paso de personas, capitales y bienes".

El ministro principal del Peñón aseguró que su Gobierno "no va a impedir la entrada de nadie" en el territorio. "Nuestro interés es seguir recibiendo a los trabajadores fronterizos porque son parte de la fuerza económica de Gibraltar. Hay algunos temas relacionados con Schengen una vez que Reino Unido deje de ser parte de la Unión Europea que deben concretarse, pero creemos que seguirá existiendo esa fluidez en el paso de personas, como ha sido la realidad durante los 312 años de Gibraltar como territorio británico, excepto cuando se produjeron asedios militares y durante la dictadura. También se ha manifestado así el ministro relevante de Reino Unido, que no va a poner dificultades en cuanto a la libertad de movimiento de personas. No vamos a imponer dificultades para que entre o salga nadie. La gente debe tener claro que nuestra posición es que haya fluidez. La posición de Gibraltar y Reino Unido va a ser la misma", explicó.

Sobre la postura del lado español, Franco cree que es posible "que se busque un punto en común de los intereses de Gibraltar, de La Línea y del Gobierno de España" en el que debe estar por encima de todo "el bienestar de las personas". "Mantuve dos reuniones con el anterior ministro de Exteriores, García-Margallo, y le trasladé la situación en la que se encuentra La Línea y que debía tener en cuenta su situación económica. Con Dastis aún no he tenido la ocasión de reunirme pero según sus declaraciones parece que tiene otro talante y otra vía de diálogo, aunque el fondo es el mismo y se habla de cosoberanía. Pero la actitud es distinta y espero que eso se traslade a hechos o realidades", afirmó el alcalde linense.

El mandatario gibraltareño también se refirió a la fiscalidad especial para la comarca, en la que ya se está trabajando. "Lo valoro de una manera grata porque puede funcionar bien con el estatus económico de Gibraltar. Eso atraerá negocios y puestos de trabajo y espero que se compagine bien con la fiscalidad de Gibraltar. También puede servir para crear muchos más puestos de trabajo, pero no de espaldas al Peñón, sino de manera que se pueda crear un producto económico que se pueda vender mejor".