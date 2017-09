La Flavi llama a la participación en la marcha en defensa de la salud

La Federación Linense de Asociaciones de Vecinos Inmaculada (Flavi) llama a la ciudadanía a participar en la manifestación en defensa de la sanidad pública que tendrá lugar este miércoles.

"Llevamos ya años en esta lucha, en la defensa de un sistema de salud público y por la apertura ya, sin más dilaciones, del nuevo hospital, un hospital digno, suficiente y dotado de todos los recursos necesarios para la atención a los más de 150.000 usuarios del área de atención sanitaria que atiende nuestro hospital. No es un lujo lo que pedimos. Lo que pedimos es de primera necesidad", señala el colectivo.

"Es el momento de salir a la calle y exigir que ese cambio llegue a todo el pueblo y se traduzca en la recuperación y mejora del estado de bienestar social en general y de la mejora del sistema publico de salud en particular. El deterioro de la sanidad pública en nuestra área sanitaria es más que notorio y así ha sido reconocido por los profesionales de la sanidad y por responsables políticos de diversos signos", recuerda la Flavi.

"Es el momento de salir a la calle y decir no a la privatización del sistema público de salud, no a la falta de personal, desde mantenimiento o limpieza a especialistas, no a las largas listas de espera, no a la masificación, no a los recortes en sanidad, sean del tipo que sean. Por tu propio interés y el de tus hijos no te quedes en casa", señala el colectivo vecinal.