La Fiscalía investiga a Gemma Araujo por la aprobación de la RPT de 2013

La Fiscalía Anticorrupción ha acordado investigar a la exalcaldesa socialista de La Línea Gemma Araujo en la causa penal por supuesta prevaricación y malversación de fondos que se instruye en los Juzgados de La Línea por la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de diciembre de 2013. Como consecuencia de esta decisión, Araujo será citada a declarar próximamente como investigada -la figura judicial anteriormente equivalente a una imputación- una vez que los instructores fijen la fecha.

El proceso judicial, actualmente en fase de diligencias previas, tiene su origen en la denuncia que interpuso el actual equipo de gobierno por entender que, con la aprobación de aquella relación laboral, los anteriores gestores municipales incurrieron en los citados supuestos de prevaricación y malversación de fondos. La RPT fue anulada posteriormente por los tribunales.

El interventor y el secretario, que hicieron informes en contra, irán como testigos

La Fiscalía hace extensiva su petición de declaración en calidad de investigados a todos los ediles que votaron en el Pleno a favor de esa RPT, entre los que se encuentran el también socialista Francisco Espada (entonces concejal de Hacienda), según explicaron a Europa Sur fuentes judiciales. Dieron su respaldo los ediles presentes del PSOE, PA y un concejal no adscrito.

El secretario y el interventor municipal serán igualmente citados a declarar, en este caso como testigos, ya que ambos mostraron en sendos informes reticencias a aquella RPT que el Pleno municipal acabó validando el 20 de diciembre de 2013 a pesar de esos informes en contra.

Araujo se encuentra actualmente apartada de la gestión política tras haber sido delegada territorial de Fomento y Vivienda en la provincia de Cádiz entre septiembre de 2015 -tres meses después de haber sido relevada en la Alcaldía- y abril de este año, cuando decidió ejercer la abogacía. En el seno del PSOE linense, Araujo ha sido una de las principales valedoras de Pedro Sánchez en el proceso orgánico de primarias. De hecho, La Línea fue la única agrupación del PSOE campogibraltareño donde ganó el actual secretario general de los socialistas.

El proceso judicial se inició en septiembre de 2016, cuando el actual alcalde linense, Juan Franco, llevó ante los tribunales la aprobación de esa RPT. La denuncia fue ratificada el pasado mes de abril y Franco también ha sido citado para declarar como testigo el próximo octubre.

La Relación de Puestos de Trabajo fue aprobada para dar acomodo a los pluses creados en el año 2000 bajo el mandato de Juan Carlos Juárez después de que la Cámara de Cuentas advirtiera de esta irregularidad. La entidad fiscalizadora también señalaba que no se tenía constancia de la existencia de un documento que justificase el incremento del complemento específico, por lo que instó al Ayuntamiento a adoptar las medidas necesarias para regular la situación y garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable.

La solución que le dio el equipo de gobierno liderado por Gemma Araujo fue la RPT, que en su día salió adelante con los votos de PSOE, PA y el concejal no adscrito. IU votó en contra y el PP se abstuvo. Dicha relación laboral apenas cambió el nombre del concepto, pero el fondo de la cuestión y su finalidad era la misma. Ya en ese pleno, la oposición -formada entonces por el Partido Popular e Izquierda Unida- mostró recelos por entender que el documento perpetuaba la situación anterior, cuestionada entonces cuando además se debían hasta 10 nóminas a la plantilla del Ayuntamiento.

La RPT de 2013 resultó finalmente anulada por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en una decisión que luego ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Ambos tribunales estimaron que los complementos fijados en ese documento, los conocidos como los 408 euros, sobrepasaban los límites impuestos por la normativa.

En el Pleno que la Justicia ahora investiga Araujo afeó a la oposición que no apoyaran el documento y les llegó a decir que no estuvieron a la altura. La exregidora sostuvo que se hizo una "foto fija, sin Photoshop" de la situación de los trabajadores municipales para que estos no perdieran los 408 euros de los complementos considerados ilegales por el informe de la Cámara de Cuentas. Aquella RPT sí contaba con consenso sindical.

Tras su anulación por la Justicia, el equipo de Gobierno actual ha elaborado y negociado con los sindiactos una nueva desde cero y se encuentra sólo a expensas de que el documento emprenda su tramitación ante el Pleno municipal.