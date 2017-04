Fin al freno urbanístico

La Línea ha dado esta semana su primer paso hacia su futuro urbanístico con la firma de las cláusulas administrativas que regirán la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. El documento vigente, redactado en 1985 y con un texto refundido en 1993, ha cuadruplicado su vida útil, prevista para ocho años. Esto ha provocado que el desarrollo de la ciudad, como reconocen los responsables municipales, esté "atado" y que represente "un freno" para el progreso del municipio. El nuevo plan deberá estar redactado en 24 meses tras la firma del contrato, aunque la empresa que se encargue de elaborarlo ofrecerá un avance del planteamiento a los seis meses.

La modificación del PGOU se marca varios objetivos fundamentales. Entre ellos hacer que la ciudad mire a mar para aprovechar todo el litoral del que disfruta. "La situación geopolítica de la ciudad no está bien aprovechada. No ha crecido mirando al mar y no ha aprovechado sus 14 kilómetros de playa. Es la ciudad de la Costa del Sol que menos ha aprovechado ese potencial turístico que podemos tener. Esto puede generar bastante movimiento socioeconómico en forma de empleo y de inversiones de administraciones públicas e incluso de entidades privadas. También habrá que explotar la cercanía con Gibraltar y utilizar todos los recursos de los que dispongamos para que esto represente más un beneficio para la ciudad que lo que a veces parece que supone una carga", explicó el concejal de Impulso y Desarrollo Urbano, Juan Carlos Valenzuela.

El equipo de gobierno quiere lograr el mayor consenso posible para desarrollar el planLas viviendas del Zabal construidas en suelo no urbanizable son el principal problema

Que La Línea mire al mar implica el desarrollo de la franja de terreno que existe entre Venta Melchor y La Alcaidesa, donde estaba prevista la construcción de un complejo turístico que la Consejería de Medio Ambiente echó atrás porque esta zona fue afectada por un incendio. Sin embargo el Ayuntamiento asegura que buscará alguna solución de la mano de la Junta de Andalucía. "Medio Ambiente adujo que los terrenos habían sido afectados por un incendio y había que esperar una serie de años, y eso también influirá en el desarrollo del plan. Habrá que sentarse con Medio Ambiente y analizar si existe algún tipo de excepción o algún tipo de actividad que se pueda desarrollar si no es residencial. Lo que sí está claro es que La Línea tiene que desarrollarse de forma natural por el terreno que hay entre Santa Margarita y Venta Melchor hasta la Alcaidesa. Ese tema habrá que intentarlo desbloquear".

Otro de los puntos importantes del nuevo plan será propiciar las bases para conseguir una transformación social de la ciudad a través de una transformación urbanística. "La Línea necesita una transformación urbanística. Hay zonas que no han evolucionado socialmente como otras zonas. Transformar urbanísticamente la ciudad implicará también hacer una transformación social, y eso será uno de los objetivos que se marquen en el plan", indicó Valenzuela. En términos similares se expresó Nacho Macías. "La intención es rehabilitar los barrios desde una perspectiva urbanística para propiciar un desarrollo social. Una cosa parecida como lo que pasó con Cádiz con el soterramiento del tren, con lo que se logró integrar en la ciudad a un barrio que estaba apartado. Hay que intentar propiciar que las personas vivan en mejores condiciones".

Los accesos a la ciudad son otro hándicap que vive la ciudad, especialmente por El Higuerón. En este aspecto el edil de Urbanismo afirmó que el nuevo PGOU replanteará la situación, siempre contando con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que fue aprobado en Pleno. "Ya se ha adelantado un trabajo en el Ayuntamiento con el plan de movilidad, que tendrá que tener su cabida en el PGOU, y se tratará de conjugar todos los intereses. Este plan se incluirá en el PGOU porque hoy en día no se entiende una revisión del plan sin un desarrollo sostenible".

Uno de los puntos calientes del nuevo planteamiento serán las viviendas ilegales que existen en El Zabal, más de 1.000 según el documento de criterios y objetivos previo a la revisión. "Con el nuevo PGOU se tiene que intentar regularizar la situación. El equipo redactor del nuevo plan tiene que ofrecer varias alternativas. Si licitamos el plan es porque necesitamos que una empresa externa nos ofrezca una asesoría urbanística sobre cuáles son las mejores soluciones. Somos conscientes de que es el problema urbanístico más delicado que tenemos. Con el plan vigente y con los medios que tenemos lo único que podemos hacer es intentar frenar esa auténtica locura que se está produciendo en algunas zonas de la ciudad. Tramitamos los expedientes de disciplina urbanística que podemos y los llevamos hasta su última instancia, que en el caso de las viviendas ilegales es que se restituya la legalidad. Todo esto con la lentitud que conllevan los trámites administrativos. Son muy garantistas y lleva más de un año su finalización", indicó el edil.

"El avance del planeamiento está previsto para los seis primeros meses desde que se firme el contrato. Hay que tener un poco de paciencia hasta que se nos dé un poco el norte de cuáles pueden ser las soluciones. El Zabal es suelo no urbanizable de especial protección y ahí no hay ningún resquicio legal para justificar las construcciones que hay", explicó Valenzuela.

La renovación del catálogo de bienes protegidos será otro de los puntos en los que incidirá el nuevo documento. "Tenemos una relación de edificios protegidos que se hizo en su momento. La idea es que el equipo redactor haga una relación exhaustiva de los edificios que se consideran que por historia o por algún motivo arquitectónico deban ser protegidos. Hay que tener en cuenta que La Línea tiene 146 años de historia y quizás no haya tantos edificios relevantes. La idea es hablar con todas las asociaciones que se dedican al estudio histórico para que, las que quieran, participen. Ya hablamos con ellas cuando se presentó el estudio previo y, salvo Aldepama, se han prestado a colaborar. Pero aun así se les volverá a invitar. Esto será el plan de La Línea para todos los linenses, por eso tiene que salir adelante con la opinión y la participación de todos".

En todo caso, los representantes municipales abogan por el consenso para hacer realidad el instrumento que logre transformar a La Línea. "Vamos a ir de la mano de todos los agentes sociales y de todos los representantes políticos. Ya estamos trabajando con la Consejería de medio Ambiente de la Junta de Andalucía para establecer un plan de trabajo. Ojalá que la aprobación definitiva se lleve a cabo lo antes posibles porque es una necesidad imperiosa", sentenció Valenzuela.