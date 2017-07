La Feria busca la excelencia

La Velada y Fiestas de 2017 ha dejado satisfechos a la mayoría de linenses que durante nueve días pasaron por el recinto ferial. El Ayuntamiento destaca que no se han producido incidentes importantes durante la celebración de las fiestas y la sensación generalizada es que este año las casetas han estado más llenas que en años anteriores. A pesar de los buenos resultados de la Feria, el equipo de gobierno ya se ha propuesto mejorar la edición del año que viene y para ello pregunta a través de la página institucional de Facebook del alcalde a los ciudadanos.

Juan Franco hizo ayer su particular balance de la Feria. "Hemos tenido unos festejos magníficos en los que hay que destacar que no se ha producido un solo incidente digno de mención. Desde aquí me gustaría agradecer a todos los que han hecho posible que hayamos celebrado una feria espectacular, empezando por todos los trabajadores municipales que se han implicado desde el primer día y que, pese a las dificultades cotidianas, han conseguido este resultado (festejos, Policía Local, limpieza, infraestructuras, Protección Civil, gestión tributaria, contratación, etc..., si me dejo a alguien en el tintero perdonadme). También quiero destacar el gran trabajo realizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y agradecérselo también a feriantes y caseteros, por su esfuerzo y trabajo. Pero, sobre todos, gracias a todos los linenses, que hemos demostrado con creces qué somos en realidad, dando una lección de civismo y de saber disfrutar, siendo un ejemplo para todo el mundo", indicó el regidor en su perfil de Facebook.

Muchos piden que las casetas cierren más tarde, pero no depende del municipio

En la página institucional del alcalde los comentarios reflejaban el mismo sentir, aunque con algunas peticiones para que la Feria alcance la excelencia. Entre las mejoras que solicitan los linenses para la edición del año que viene están la reducción del precio de las atracciones y del aparcamiento habilitado para la Feria, la instalación de más aseos y papeleras, o que las zonas de albero sean cubiertas por hormigón para mayor comodidad de feriantes y usuarios.

Estas fueron las peticiones que más se repitieron para el año que viene, aunque lo que más se repite año tras año es que el cierre de las casetas se pueda realizar más tarde. Los linenses suelen acudir al recinto ferial en torno a medianoche y el cierre entre semana a las 5:00, y los fines de semana y vísperas de festivos a las 5:30 acorta las horas de disfrute de la Feria. Otra de las quejas es que los puestos de comida cierran a la misma hora que las casetas, por lo que muchos lamentan que no pudieron comer algo antes de volver a casa.

En este aspecto el Ayuntamiento de La Línea no tiene competencias, ya que el horario de cierre está regulado por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y el hecho de no respetarse por parte de los caseteros podría acarrear sanciones en virtud de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. Para poder vivir una feria hasta el alba, como antaño, la corporación municipal aprobó en el pleno de diciembre el apoyo a una iniciativa que adoptó el pasado verano el Ayuntamiento de Puerto Serrano en la que se solicita a la Junta que considere la inclusión de los recintos de ferias y verbenas populares, y sus horarios de cierre, en un artículo independiente al resto de espectáculos para permitir que estén abiertos hasta las 6:00.

El escenario de la coronación y la cabalgata también fueron objetos de críticas y demandas para el año que viene. No gustó a la ciudadanía que el escenario fuera totalmente negro, solo decorado con la cara de Camarón de la Isla. En cuanto a la cabalgata, los linenses piden que haya más orquestas y charangas para hacerla más divertida.