'Enkalomao' se vuelve viral con su homenaje a "todos los linenses que se levantan temprano para ir a trabajar"

La banda linense Enkalomao, encabezada por Marcos Ledesma, ha necesitado apenas un par de días para que su particular estilo musical, fusión del pop, flamenco, rock y jazz, haya ocupado un trocito del corazón de todos sus paisanos. En uno de sus temas Enkalomao hace una encendida defensa de las bonanzas de la ciudad y reivindica que sus paisanos no son todo aquello que hacen ver los medios.

"No somo vulgares, tampoco anormales, y aquí no vivimos igual que animales", afirma la letra.

" Comemos reímos, sentimos, tenemos mil males. No soy lo que dice la tele, sólo nos dormimos un poco en los laureles. Somos viento ‘el moro’, Levante, el Poniente, también mu’ buena gente. No somos la lancha, la cartera ancha, los coches de lujo, el paquete en el agua, no somos billetes de cien debajo de un colchón", insiste más adelante.

" Aquí ya no hay rachas, ni buenas ni malas, y a golpe de pecho ya nadie nos ganas, la supervivencia y la mafia conviven los dos. Mira por tu ventana, vuela con las pavanas, llévate esta sonrisa que te traigo yo. El tiempo cambia una jartá, y otra vez empieza a refrescar, si aquí es difícil acertar, difícil como respirar. Sin tu arena y sin tu mar quién te da la solución. Soy gente de zona que lee y que razona, que gana, que pierde, que siempre perdona, bordeo el peligro siempre que hay un trozo de sombra. Me gusta llenar bien la cesta, currar bien temprano, ganarme la siesta. Que vivan los novios que cruzan la Verja y que a nadie molesta. Detesto la muerte, no tiento la suerte, no llevo pistola solo me hago el fuerte y aprieto los dientes al ver que otra vez se acercó. No puedo ni quiero vivir con e

l miedo, mirar a otra parte si escucho revuelo, de bombas, de piedras que tiran y ocultan tu sol", agrega.La reacción de la ciudadanía, cansada del continuo golpeo contra la imagen de La Línea, no ha hecho esperar. En las redes hay quien habla del "segundo himno" linense y quien propone a la directiva de la Real Balompédica que lo haga oír a través de su servicio de megafonía en los partidos que dispute el equipo albinegro en el Municipal. Dicho de otra forma, linensismo en estado puro.