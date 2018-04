Encuentran el cuerpo de la mujer desaparecida en La Alcaidesa

La historia de Claudia Hiebler acabó mal. El cuerpo de la mujer de origen austríaco, desaparecida la pasada semana en La Alcaidesa, ha sido encontrado esta mañana en las cercanías del hotel donde se alojaba. La fallecida había sido vista por última vez el pasado martes 17 en el Hotel Aldiana y su desaparición fue denunciada el jueves después de que unos amigos no pudiesen contactar con ella.Según explican fuentes de la Policía Nacional, esta mañana su cadáver era localizado en el entorno del establecimiento. Estas fuentes no pudieron precisar la causa de la muerte, que determinará la autopsia, mientras que se sigue investigando la desaparición de la mujer.Claudia Hiebler, de 61 años, viajó a La Alcaidesa desde Benidorm (donde tenía fijada su residencia habitual) para pasar unos días de vacaciones tras haber enviudado a finales de año, según explicaron a Europa Sur amigos de la desaparecida, que no tenía hijos ni familia cercana en España.

Los allegados explicaron que Hiebler llegó al hotel el lunes y pernoctó esa noche. En la denuncia consta que la última vez que fue vista fue el martes sobre las 18:00, aunque la desaparición fue comunicada el jueves una vez que los amigos de la mujer contactaron con el establecimiento para tratar de localizarla después de intentarlo varias veces con su número de teléfono y a través de mensajes, sin conseguirlo. Sus allegados temían que se hubiese desorientado dando un paseo por la urbanización linense.