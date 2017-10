Elecciones municipales de 1983 y 1987

E L día 8 de mayo de 1983 se celebran unas nuevas elecciones municipales, las segundas de la época democrática reciente. En La Línea se presentan varios partidos y coaliciones, pero sólo obtienen representación municipal los dos grandes partidos: PSOE y AP.

El triunfo del Partido Socialista es aplastante: 22 concejales de un total de 25. Los tres restantes son para Alianza Popular. No consiguen acceso a la corporación ni PCE, ni PSA, ni MCA.

En el Campo de Gibraltar la abstención sigue siendo muy alta; en La Línea roza el 40%. El PSOE gana en todas las localidades del Campo de Gibraltar.

Los concejales electos del PSOE fueron Juan Carmona de Cózar, Rafael Palomino Kaiser, Antonio Díaz Lara, Antonio Juan Marmolejo Ledesma, Marcelino Amoedo Becerra, Salvador Pagán Fernández, Antonio Chamorro Sánchez, Ramsés Carrascoso Carrascoso, Francisco Tornay de Cózar, Elisa Romero García, Andrés Rocha Ruiz, Manuel Lobo Vázquez, Pedro Navarro Almagro, Manuel García García, Manuel Vilches Pérez, Antonia Rocha Rodríguez, Dámaso Fernández Periñán, Antonio Losada Mérida, Guillermo León Barbas, Antonio Rodríguez Solera, Juan Ayala Callejón y Antonio Reina Vera. Por Alizanza Popular salieron elegidos José López Aguilera, Joaquín Galindo Núñez y Julio Castilla Dorado.

Es nombrado alcalde de La Línea de la Concepción el cabeza de la lista del Partido Socialista Obrero Español, don Juan Carmona de Cózar, con los veintidós votos de su partido. El 20 de diciembre de ese mismo año de 1983 dimite de su cargo por razones puramente personales y se traslada a Cádiz. Le corresponde asumir la alcaldía al segundo de la lista, don Rafael Palomino Kaiser, que asimismo dimite, por lo que es nombrado alcalde de nuestra ciudad, Antonio Díaz Lara, que toma posesión de su cargo el mismo día 20 de diciembre.

Ilustran este texto dos documentos gráficos: la papeleta de votación del Partido Socialista Obrero Español para el municipio de La Línea de la Concepción en las Elecciones Locales 1983 y la fotografía de la toma de posesión de Antonio Díaz Lara como nuevo alcalde de nuestro municipio. Este alcalde no llegó a terminar la legislatura, pues fue sustituido por Salvador Jorge Pagán Fernández el día 9 de diciembre de 1986 tras ser designado para otro cargo.

Díaz Lara se despidió como alcalde con estas palabras: "Han sido muchos años trabajando intensamente por y para mi pueblo y a lo largo de todos ellos he podido ver como me han apoyado cando han tenido que hacerlo y cuando me han criticado si lo han considerado justo, pero lo que sí afirmo es que mi pueblo, mo gente, siempre ha mantenido un respeto ante la figura del alcalde, como persona y lo que se representa como institución y a las personas que dentro del sistema democráctico han estado al frente de los destinos de La Línea".

"Por tanto, sólo me queda agradecer la colaboración que durante todos estos años me han prestado, considerándome cuando he tenido que tomar determinaciones que redundaban en el bien común pero que quizá no agradasen a algunos. Pero eran cosas que había que llevar a la práctica porque siempre cabe buscar el bienestar de una mayoría. Nunca estuvo en mi mente ni en la de mi equipo de gobierno el dejar de favorecer a nadie en particular y creo que esto al final ha sido entendido. En verdad lo que hemos tratado es de mejorar en lo posible los intereses de la mayoría, de la colectividad. Pido disculpas por los errores que haya podido cometer a lo largo de estos años y que sepan los linenses que pueden seguir contando conmigo en mi nueva situación al igual que han contado hasta ahora, ya que para mí, como linense, ha sido un gran orgullo el poder ostentar la máxima representatividad de mi pueblo, a la par que a todos les digo que esa misma colaboración que han tenido para conmigo la sigan teniendo con mi compañero Salvador Pagán, que hoy será vuestro alcalde".

Es curioso observar que en este período de tiempo o legislatura 1983-1987, ocupan la alcaldía de La Línea tres personas distintas, aunque del mismo partido: Juan Carmona (hasta el 20 de diciembre de 1983). Antonio Díaz Lara (del 20 de diciembre de 1983 al 9 de diciembre de 1986) y Salvador Pagán (hasta el final de la legislatura, el día 10 de junio de 1987).

Otro dato curioso de estos primeros años de la democracia en La Línea es que los tres primeros alcaldes (Niebla, Carmona y Díaz Lara) no terminan el mandato para el que fueron elegidos.

ELECCIONES DE 1987

El 10 de junio de 1987 se celebran las terceras elecciones municipales de la democracia. En La Línea, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) mantiene su mayoría, aunque ahora sólo con 16 concejales, en lugar de los 22 que tenían. Suben Alianza Popular, que ahora cuenta con cinco concejales; el Partido Andalucista (PA) hace su aparición en la Corporación Municipal con tres concejales, y el Centro Democrático Social (CDS), que también se integra en el Ayuntamiento con un representante.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) triunfa en todas las localidades del Campo de Gibraltar. También podemos observar que la abstención sigue siendo muy alta; concretamente, en La Línea supera el 38% del censo electoral.

En porcentaje de votos, el PSOE obtiene el 55,36% de los votos emitidos; Alianza Popular (PA) se queda con el 18,37%; el Partido Andalucista alcanza el 10,9%; CDS consigue el 5,21%, e IU no logra representación municipal con el 4,35% de los votos escrutados.

Los concejales del PSOE fueron Salvador Jorge Pagán Fernández, Rafael Palomino Kaiser, Antonio J. Marmolejo Ledesma, Antonio Losada Mérida, Juan Antonio Velázquez Gómez, Fernando Aragón Rodríguez, Luis Miguel Arenillas Fleming, María Luisa Escribano Toledo, Manuel Lobo Vázquez, Francisco Tornay de Cózar, María Sol Nahón Rivera, Juan Vázquez Toledo, Dámaso Fernández Periñán, Antonio Reina Vera, José Luis Martínez Vargas y Antonio Fernández Borastero.

Los concelajes electos por Alianza Popular fueron Eloy García Moreno, Joaquín Galindo Núñez, María Isabel González Nieto, Miguel Ángel López Izaguirre y Jesús de las Peñas Rodríguez.

Por el Partido Andalucista, Juan Carlos Murga Tejada, Francisco Mena Mateo y Vicente Moreno Flores. De CDS fue concejal Fernando Puerto Rodríguez. En este mandato 1987-2001 ejerce las funciones de alcalde Salvador J. Pagán Fernández, que permanece en el cargo los cuatro años del período indicado.