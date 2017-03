La Diputación garantiza el empleo de las subcontratas de la residencia

La diputada provincial de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario, indicó ayer en una sesión extraordinaria de la comisión informativa que preside que una vez que se efectúe el cierre de la residencia de ancianos se mantendrán todos los puestos de trabajo, incluso los 11 empleados por subcontratas que ejercen en las actuales instalaciones.

Armario reiteró el "compromiso inequívoco" de la Diputación de garantizar la máxima calidad del servicio y con la conservación de todos los puestos de trabajo. Para ello, la diputada explicó que el área de Función Pública negocia caso a caso la reubicación de los empleados de la Diputación en nuevos centros de trabajo, y que ya se han celebrado reuniones con las organizaciones sindicales al respecto.

La responsable del área indicó, como ya adelantó la presidenta, Irene García, a Europa Sur, que Asansull asumirá al resto de la plantilla, incluyendo a los de las subcontratas. Armario ha mostrado su convencimiento de que estas medidas serán un incentivo para la creación de empleo en la residencia de Asansull, "ya que se pasará de 26 plazas a concertar 34, y se generarán nuevas demandas".

La diputada explicó al resto de grupos de la corporación provincial que el traslado de los residentes se llevará a cabo una vez que finalice un plazo de información y diálogo para resolver dudas e incertidumbres de usuarios y plantilla. La intención, según dijo, es consensuar la forma de aplicar este plan para que genere las mínimas molestias posibles. En este calendario se encuadra la asistencia de Isabel Armario a la reunión de la junta de portavoces del Ayuntamiento de La Línea que se celebra hoy. La responsable de Bienestar Social también ha solicitado una reunión con la mesa de Trabajo por La Línea para trasladarle los pormenores de los próximos que dará la Diputación.

Mientras tanto los trabajadores y familiares de usuarios continúan con las concentraciones que se realizan a diario en la puerta de la residencia. Ayer contaron con el apoyo de miembros del equipo de gobierno y de la Mancomunidad de Municipios, con su presidente, Luis Ángel Fernández, a la cabeza.

Participaron los tenientes de alcalde Helenio Lucas Fernández y Nacho Macías, junto a los concejales Juan Carlos Valenzuela y Rosa López. "No se puede cerrar así como lo ha planteado la Diputación y ante eso decimos no. La junta de portavoces del Ayuntamiento solicitó un asunto que para mí es crucial, como es la constitución de una mesa técnica en la que estén técnicos de Diputación, del Ayuntamiento y trabajadores para que entre todos saquemos adelante este proyecto y no se cierre la residencia que es un emblema durante más de treinta años en La Línea. Otra cosa muy distinta es hablar del modelo de gestión", indicó Helenio Fernández.

El presidente de la Mancomunidad, por su parte, criticó la actitud de la administración provincial. "Vemos como la Diputación abandona a la comarca eliminando el único recurso público de mayores existente, mientras que favorece y potencia otros centros de idéntica naturaleza en la Bahía de Cádiz y lo hace sin valorar el daño que genera esta decisión del gobierno socialista en usuarios y familiares, a los que se unen los trabajadores y sus familias".

El PP linense mostró su apoyo a la moción que su partido llevará al Pleno de la institución provincial el día 22 y aclaró que las obras de la nueva residencia en Santa Margarita "se vieron paralizadas por problemas técnicos y no por voluntad, ni decretazo, de los gobernantes populares".

Los populares sanroqueños también criticaron esta decisión de la Diputación, y en especial el papel de su vicepresidente, el también alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. "No entendemos por qué no se establece un plan de obras de mejoras y no el cierre definitivo de la residencia. No creemos que esta medida sea provisional, y así nos lo advierte el personal afectado por la medida".