La Diputación no descarta retomar la residencia de Santa Margarita

La Diputación no descarta crear el servicio de grandes dependientes en la residencia que se empezó a construir en Santa Margarita, pero tampoco desecha la remodelación del actual edificio de la residencia. Esta fue la principal novedad sobre el cierre del asilo que la administración provincial gestiona en La Línea que la diputada provincial de Bienestar Social, Isabel Armario, explicó a los portavoces municipales.

Antes de decidir una opción, según trataron los portavoces con la diputada provincial, hay que despejar todo el entramado legal que hay en torno a la titularidad de los edificios para actuar en consecuencia. En todo caso la decisión se hará con el beneplácito del Ayuntamiento y los ciudadanos de La Línea.

La responsable provincial de los servicios sociales también indicó que aún no pueden darse fechas ni cantidades concretas sobre los plazos de ejecución y las partidas presupuestarias necesaria, pero aseguró que el calendario de actuaciones se va a agilizar "al máximo" al tratarse "de una prioridad de acción del actual Gobierno de la Diputación".

La diputada recordó algunas ideas fundamentales de esta hoja de ruta. "El traslado a la residencia de Asansull de la calle Carboneros es provisional hasta la puesta en marcha de la nueva infraestructura de atención a grandes dependientes, los empleos se van a mantener y se negocia caso a caso la reubicación más acorde a sus intereses, y el traslado se hará efectivo cuando finalice esta ronda de contactos y se coordine la mejor manera de resolver la situación de la residencia entre todas las partes". Además, insistió en que las decisiones adoptadas están encaminadas "no sólo a no cerrar ninguna residencia, sino a poner en marcha una nueva residencia pública y poder ampliar la oferta de plazas".

Armario también explicó que los planes de acción se contemplan en un Plan Estratégico que también incluye las otras dos residencias de las la Diputación es titular en El Puerto y Cádiz. Indicó que la solución a la "deficiente situación" del actual edificio va a depender de los informes técnicos y jurídicos, y que se adoptará "teniendo en cuenta las sugerencias y opiniones de los diferentes actores implicados en el proceso: Ayuntamiento, trabajadores, usuarios y familiares".

"No se puede mantener una política de parches", afirmó la diputada provincial, que explicó que los últimos informes revelan que la mala situación del edificio aconseja trasladar a los mayores. El referido traslado, no obstante, no se efectuará hasta tanto no exista acuerdo entre las partes implicadas.