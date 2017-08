Detenida la linense que se alegró en Facebook de la muerte de Víctor Sánchez

La Policía Nacional informó ayer de la detención de una joven linense, de 22 años, a la que se le atribuye la posibilidad de haber cometido tres delitos de odio, injurias y calumnias por realizar comentarios deshonrosos hacia Víctor Sánchez, el policía local, de 46 años y natural de Algeciras, fallecido el pasado siete de junio en La Línea como resultado de un accidente durante una operación contra el tráfico de tabaco.

La unión con la que los linenses reaccionaron en las redes sociales a este hecho contrastó con la actitud de esta chica, que aprovechó la ocasión para salir a la palestra y, a través de su perfil en Facebook, alegrarse, entre otras cosas, del accidente sufrido por el agente Sánchez. La detenida, que responde a las iniciales de I. M. L. P., se encuentra en libertad con cargos.

La artífice de los insultos queda en libertad con cargos tras pasar por el juzgado"Vuestro compañero kebien muerto esta yo me alegro keste muerto", escribió

Según fuentes policiales, en los comentarios de la causa no se duda de su referencia al siniestro ocurrido cerca de la frontera con Gibraltar.

Los dos escritos contenían: "Sois una vergüenza la policía anda ijos de puta keya no vais a encontrar el chaval no tiene culpa ke vuestro compañero este muerto kebien muerto esta yo me alegro keste muerto " (sic), el primero; y "Aber si se mueren todos os policías porke para loke valen me importa un carajo loke opine la gente porke hay muchos come culoss!" (sic), el segundo.

La denuncia salió directamente del cuerpo de Policía Local y de sus órganos sindicales.

El triste hecho tuvo lugar en las inmediaciones del parque Princesa Sofía. Al parecer, Víctor Sánchez y otro compañero perseguían a pie a un contrabandista a la fuga. Al llegar a una intersección, Sánchez fue golpeado por el furgón policial que les apoyaba.

Los servicios médicos intentaron reanimarle durante 45 minutos pero las labores resultaron infructuosas. El caso aún está siendo investigado por efectivos de la Guardia Civil para así poder esclarecer lo acontecido en la noche del 7 de junio.