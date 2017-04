El Defensor del Pueblo Andaluz actúa por el estado de la estación de autobuses

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio tras conocer, a raíz de la información publicada por Europa Sur, el pésimo estado de conservación en que se encuentra la estación de autobuses de La Línea. El comité de empresa de transportes Comes llegó a indicar, en vista de esta situación, que se estaba planteando dejar a los viajeros fuera del edificio si la concesionaria de estas instalaciones, Los Amarillos, no actuaba en consecuencia.

La institución que dirige Jesús Maeztu ya se ha dirigido al Ayuntamiento de La Línea, como propietario del inmueble, para conocer "las medidas que haya adoptado o que tenga previsto adoptar" para que el edificio y las instalaciones de la estación de autobuses se mantengan "en un adecuado estado de mantenimiento y conservación".

Los Amarillos realizó algunas mejoras el pasado verano, pero fueron insuficientes

También ha preguntado al Consistorio qué determinaciones tiene previsto impulsar en caso de que haya ordenado a la empresa concesionaria que realice determinadas mejoras y que ésta no las haya ejecutado.

Este diario recogió el pasado mes de febrero las quejas del comité de empresa de transportes Comes, que realiza varios servicios en la estación linense. Sus miembros indicaron que "mal estado de conservación de la estación de autobuses y su nulo mantenimiento" incluso suponían "un riesgo para los cientos de usuarios que pasan por estas instalaciones", ya que la zona por la que transitan los vehículos está llena de socavones y baches, acrecentados cuando llueve.

Las instalaciones son de propiedad municipal, pero desde 2014 están gestionadas por la empresa Los Amarillos, que según el pliego de condiciones está obliga a acometer una serie de mejoras. Aunque la empresa concesionaria inició en agosto del año pasado la remodelación de la estación, los trabajos se quedaron a medias. De hecho se produjo una reforma en los baños, pero estos no cuentan con grifos. Tampoco fue solventado uno de sus principales problemas, el firme por el que a diario pasan decenas de autobuses y cuyos bajos prácticamente rozan con el suelo por la cantidad de baches. "Los autobuses no pueden esquivar estos socavones, ya que hay infinidad de ellos, y cuando el vehículo pasa por encima los viajeros llegan a golpearse con las ventanas", denunciaron algunos de los conductores de esta empresa.

También hay carencias en materia de seguridad en la estación de autobuses. El comité de empresa de Comes señaló el pasado mes de febrero que no hay un vigilante en estas instalaciones, y que el personal no está uniformado ni puede identificarse si los usuarios necesitan algún tipo de información o ayuda. Los extintores tampoco cuentan con las pertinentes revisiones periódicas, y en algunos casos, como comprobaron redactores de este periódico, el último timbrado data del año 2011. Además, en el falso techo de la estación hay algunos agujeros con cables a la vista.

En agosto del año pasado la concesionaria informó al Ayuntamiento de las mejoras que estaba llevando a cabo en este espacio con un presupuesto total de 92.285 euros. Sí se acometieron mejoras en la alambrada y el muro perimetral del edificio, en el que se llevó a cabo al desmontaje de 157 metros cuadrados de vallas, el saneamiento y pintado de varios tramos y la instalación de dos barreras automáticas. También fueron sanedas y pintadas las paredes exteriores en la parte trasera de la estación y reparado el suelo del interior del edificio. En los aseos se repusieron sanitarios, azulejos, suelos de gres y tabiques de separaciones de las cabinas sanitarias, pero no se instalaron grifos.