Dastis: "Comprendo a Gibraltar, mire lo que tenemos al otro lado de la Verja"

El ministro de asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, aseguró que puede comprender el rechazo del Gobierno de Gibraltar a formar parte de España, aunque parezca una "herejía", teniendo en cuenta "la degradación que sufre la localidad de La Línea de la Concepción".

"Uno puede comprender a Gibraltar, mire lo que tenemos al otro lado de la Verja. ¿Usted cree que quieren ser como esa otra gente?", dijo el titular de Exteriores respondiendo a una pregunta de los asistentes a su conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid el pasado jueves, empatizando con la población del Peñón para denunciar la situación económica en el Campo de Gibraltar, que visitó hace dos semanas.

"Cuando el ministro vino no conocía la realidad de la ciudad", afirma Juan Franco

Sin embargo, en esa visita Dastis no anunció medidad concretas para paliar esa desigualdad económica de la que habló en Madrid entre La Línea y Gibraltar. Pero sí que hizo referencia al discurso que hizo el alcalde de La Línea, Juan Franco, en la sede de la Mancomunidad, al exponer su sentir por la situación del municipio respecto a su vecino del otro lado de la Verja.

"Yo soy muy sensible y me conmovió el alcalde de La Línea, que está entregado a su ciudad, porque dice que su ciudad se muere", añadió Dastis para calificar el Brexit y la salida de Gibraltar de la Unión Europea como una "oportunidad" para mejorar la situación económica del Campo de Gibraltar.

El ministro de Asuntos Exteriores también destacó que España no va a renunciar a su "reivindicación" ni aceptar la existencia de una "colonia en el siglo XXI", destacando que los gobiernos de Mariano Rajoy han hecho "ofertas muy aceptables" al Reino Unido y a Gibraltar, pero que se han visto forzados a descartar "ir a la guerra o cerrar la verja".

Dastis admitió que el Gobierno español recela del régimen fiscal de Gibraltar por no ajustarse a las normas internacionales. "Pero aspiramos a que sea compatible ajustar esas cosas y cooperar con el Reino Unido y con Gibraltar para traer una vida mejor allí", afirmó aludiendo de nuevo a La Línea y a los municipios de la zona.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, se refirió ayer a las declaraciones del ministro y volvió a criticar que no se le trasladara la situación real de la ciudad antes de su visita a la zona. "Estoy contento de que mi intervención le llegara al alma, pero lo que me llama la atención soberanamente es para qué sirvió la reunión del 20 de julio en la que estuvo presente un teniente de alcalde de esta ciudad (Nacho Macías) y qué impresión se llevó el ministro. La sensación que me dio cuando vi las reacciones del ministro es que no conocía la realidad de la ciudad".

"El ministro, con esas manifestaciones, creo que ha dado el primer paso para empezar a arreglar los problemas que tiene la ciudad. La sensación que me da es que no se le ha transmitido fehacientemente cuál es el problema que tenemos", expuso.

"Ahora tenemos una oportunidad de oro porque se están cerrando los Presupuestos Generales del Estado. Si ya el Gobierno es consciente de que nuestra situación es única, necesitamos una respuesta también única", sentenció.