Convocado el concurso escolar de fotos de Medio Ambiente

La concejalía de Medio Ambiente, con el patrocinio del puerto deportivo Alcaidesa Marina y Cepsa, ha convocado la quinta edición del Concurso de Fotografía de Medio Ambiente para alumnos de primero a sexto de Educación Primaria de colegios públicos de la ciudad y de centros de educación especial.

Las bases establecen que los niños que participen en el concurso deberán ser los autores de las imágenes presentadas y que éstas correspondan a lugares del municipio con el tema El medio ambiente en La Línea de la Concepción.

Se permite un máximo de tres fotografías por autor en formato digital JPG, independientemente de la forma en la que fueron capturadas, y que no hayan sido premiadas en otros certámenes. No se podrán añadir márgenes, marcos, bordes o elementos similares que modifiquen o reduzcan su tamaño. Se admite el retoque global de las fotos, pero no se podrán añadir o eliminar elementos que modifiquen su composición original. En caso de imágenes sobre naturaleza, solo se aceptarán aquellas que no hayan puesto en peligro o atentado contra el medio ambiente.

El plazo de presentación finalizará el 29 de mayo, a las 19:00 horas. Deben enviarse a medioambiente@lalinea.es junto a los datos que identifiquen al concursante, colegio, teléfono, correo electrónico, título y lugar de la foto.

El fallo se hará público el 1 de junio y los premios se entregarán el 9 de junio. Habrá un diploma para todos los seleccionados y tres premios ofrecidos por los patrocinadores: un iPad mini y dos maletas de viaje.