Consumo pide que se extreme la precaución en internet ante los timos

El área de Consumo del Ayuntamiento de La Línea pidió ayer a los ciudadanos que extremen la precaución en el uso de internet y las redes sociales ante la profusión de timos y engaños, la mayoría basados en la suplantación de identidad -incluyendo el uso de fotografías- para contratar servicios o hacer compras en nombre de terceros.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), aconseja controlar las opciones de privacidad en redes sociales para que solo los amigos puedan acceder a la información que se publique. Paralelamente, hay que seleccionar los contactos y no aceptar a personas de las que no se tenga ningún conocimiento o referencia para evitar el uso indebido de la información que se muestra en las redes. "A la hora de ofrecer información pública, es conveniente ser parcos y no hacer ostentación ni mostrarse demasiado dispuesto a intercambiar contactos y datos con desconocidos", explican.

En cuanto a las páginas de compra-venta e intercambio de productos, Consumo resalta que "nadie regala ni ofrece nada gratuitamente". Y también alerta de las posibles sugerencias y ofrecimientos de tipo económico o sexual en prevención de estafas.

Sobre la exposición de datos personales en las redes sociales, aconsejan evitar comentarios despectivos sobre antiguos trabajos o el actual, dado que las empresas revisan los perfiles de los candidatos, y prevenir el uso fraudulento de las redes sociales con contraseñas diferenciadas para cada aplicación y que contengan parámetros suficientes para que sean seguras.