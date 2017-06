El Consistorio reactiva la redacción del Plan de Suelo y Vivienda

El concejal de Vivienda, Mario Fernández, se reunió ayer con la jefa de los servicios técnicos de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, Pilar Villalonga, de cara a la redacción de un Plan Municipal de Vivienda y Suelo para La Línea, reactivando así la elaboración de este necesario documento.

En 2015 la anterior Corporación de la administración local elaboró un plan que no llegó a alcanzar la aprobación definitiva y que por lo tanto no está vigente. No obstante servirá de base para la elaboración del futuro plan, una vez que se actualice. Fernández informó que el documento tendrá que adaptarse a la nueva normativa vigente, así como a los nuevos datos demográficos, características específicas del parque de viviendas con el que cuenta la ciudad y un nuevo diagnóstico acompañado de los proyectos de rehabilitación necesarios.

Para la redacción el Ayuntamiento se acogerá a una subvención que la Consejería de Fomento y Vivienda convoca, dotada en el caso de la Línea con 12.000 euros.

El plan municipal tiene como objetivo recoger las necesidades de vivienda del municipio conocidas a través de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, y detallar las actuaciones que se deban impulsar en la localidad para responder a esta demanda.

Además de tratar este asunto Fernández insistió ante la delegación territorial sobre la importancia y la urgencia de resolver el convenio entre el Ayuntamiento linense y la Junta de Andalucía relativo a las viviendas sociales del Junquillo y Mirasierra.