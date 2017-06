Comienza la reparación del paseo marítimo de La Atunara

La Demarcación de Costas ha iniciado esta semana la reparación del tramo de litoral que se vio afectado por el último temporal, que dejó sin arena buena parte del paseo de Levante a la altura de la barriada de La Atunara.

Mediante una máquina excavadora, los operarios están retirando arena de la zona entre el puerto y la playa de Sobrevela y la está repartiendo por la parte más cercana a la iglesia del Carmen, donde también se está reparando el paseo marítimo. Algunos vecinos de la zona indicaron que en otras ocasiones se ha dragado la bocana del puerto y esa arena se ha usado en la playa.

Esta actuación se lleva a cabo una vez comenzada la temporada oficial de baños, que arrancó el pasado sábado con la puesta en marcha del servicio de vigilancia y socorrismo en el litoral linense. Al respecto el PSOE denuncia que las playas presentan "un aspecto deplorable e inseguro".

Los socialistas indican que han hecho un recorrido por las playas de Santa Bárbara y Sobrevela y que han comprobado "una multitud de desperfectos y suciedad que provocan irremediablemente una impresión de abandono".

"Durante todo el invierno el equipo de gobierno no ha sido capaz de mantener, ni mínimamente, las buenas condiciones de nuestro litoral, con las playas llenas de cañas y basura y el paseo marítimo lleno de arena. Ahora llega el verano y nos encontramos con el mismo problema del año pasado. Vehículos acuáticos amenazando la seguridad y la tranquilidad de los bañistas", indica.

Los socialistas denuncian que aún no se ha balizado el litoral, que las papeleras están a rebosar y que además de cañas hay estructuras de cemento y tuberías del sistema de saneamiento al descubierto en mitad de la arena. También indican que las pasarelas no están en condiciones y que no funcionan las duchas.

En cuanto el servicio de socorrismo, el PSOE ha preguntado por el despliegue por parte de la empresa concesionaria en este inicio de la temporada.